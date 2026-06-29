El Girona supera la majoria d’edat al futbol professional
Tot i el disgust pel descens d’enguany, el club s’ha consolidat les dues darreres dècades a l’elit del futbol espanyol, on acumula divuit temporades consecutives: sis a Primera i dotze a Segona
A Montilivi ja fa setmanes que es va tancar la paradeta d’ençà que el Girona va ser incapaç de superar l’Elx (1-1) i es va veure abocat al descens. Des de llavors, s’han anunciat els preus dels nous abonaments per Segona Divisió, els fitxatges d’Izan (Granada) i Pyschur (Gyor) i que Quique Álvarez serà el nou entrenador, procedent del filial. Poca cosa més. Bé sí, que alguns dels jugadors que acaben contracte no continuaran, com ara Juan Carlos i Rubén Blanco. Les escoles també han acabat els cursos, han començat els casals i s’han celebrat les revetlles de Sant Joan i Sant Pere i Sant Pau. Tot, en una mica més d’un mes en què els aficionats, neguitosos, demanen fitxatges i moviments. Tanmateix, la temporada, administrativament parlant, encara no s’ha acabat. De fet, ho fa demà, 30 de juny. I ho fa amb el disgust de veure’s altre cop a la categoria de plata després de quatre cursos farcits, majoritàriament, d’alegries a Primera.
La decepció lògica de perdre la màxima categoria no amaga que el Girona continuarà una temporada més a la Lliga de Futbol Professional, un territori en el qual ha crescut i s’ha consolidat fins a superar la majoria d’edat. Perquè a partir de demà el club encetarà la dinovena temporada consecutiva a l’elit des que hi va tornar el 2008 gràcies al gol de Migue contra el Ceuta, un rival amb el qual, curiosament, els gironins es retrobaran. Tot plegat dibuixa un Girona madur i respectat al futbol professional amb sis temporades a Primera Divisió i dotze a Segona. Sí, encara li falta molt per ser -i més ara- un clàssic de Primera i, fins i tot de Segona, però ja s’ha fet un nom a l’elit i ja no és aquell equip que agonitzava per evitar el descens a Segona B. Així ho deixen ben clar les estadístiques, que diuen que en aquestes divuit temporades entre els millors del futbol estatal, el Girona ha disputat un total de 710 partits. Una xifra més que considerable, que es reparteix entre els 228 en les sis temporades a Primera (2017-19 i 2022-26) i els 482 a Segona (2008-17 i 19-22). A Primera, el balanç és de 81 victòries, 57 empats i 90 derrotes.
No li és gens estranya, doncs, la categoria de plata a un Girona que en aquesta etapa moderna hi ha estat el doble de temporades que a Primera: dotze. Això sí, la nova dimensió en què havia entrat darrerament, sobretot arran de la classificació per la Lliga de Campions, farà reformular-ho una mica tot. Sigui com sigui, dimecres de la setmana que ve el Girona donarà el tret de sortida de la nova pretemporada, la que farà dinou al futbol professional, un territori que s’ha convertit en hàbitat natural del Girona les dues darreres dècades. En aquest sentit, si aquest curs vinent no acaba en desastre absolut, és a dir, descens a Primera RFEF, el Girona igualarà les vint temporades a l’elit que va signar el CB Girona (1988-2008). El club de bàsquet, això sí, les va encadenar sempre a la màxima categoria (ACB).
El calendari, demà
Mentrestant, demà a partir de les set del vespre a la Plaça Colón de Madrid es farà l’acte de presentació del calendari de la nova temporada. Serà un esdeveniment en què la Federació donarà a conèixer tots els calendaris de manera simultània, tant de categoria masculina com femenina, com de futbol sala.
Subscriu-te per seguir llegint
- Enganxada entre Lluc Salellas i Sílvia Orriols: 'Lliçons d'independentisme teves, ni una
- Una dona de 80 anys, a l'UCI del Trueta després de ser rescatada en estat crític de la Platja Gran de Palamós
- Els macarrons inimitables de la iaia que omplen l'Hostal dels Ossos d'Olot
- Dos municipis gironins, als extrems del mapa socioeconòmic de Catalunya
- Les cinc carreres amb nota de tall de 5 i alta ocupació
- Accident a l’AP-7 a Sant Julià de Ramis amb un cotxe bolcat i més d’un quilòmetre de cua
- Anquetil, el campió que va tenir fills amb la fillastra i la jove
- Els taxistes de Lloret de Mar s'esperaran fins que les dones arribin 'segures' a casa al final dels trajectes