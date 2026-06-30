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Una alineació de comiats al Girona

El club gironí ha fet oficials els adeus de Witsel, Blind i Fuidias i dels cedits, i manté la incertesa amb Stuani i David López

Blind, en acció contra l'Athletic Club

Blind, en acció contra l'Athletic Club / Europa Press

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Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

El Girona podria fer una alineació amb els futbolistes que ja ha oficialitzat que no continuaran a Montilivi, després del descens a la Segona Divisió. Als adéus dels porters Juan Carlos i Rubén Blanco s'han sumat els d'Axel Witsel i Daley Blind, que acaben contracte i no renovaran. Tampoc no vestiran més la samarreta blanc-i-vermella els cedits Ter Stegen, Vitor Reis, Claudio Echeverri, Hugo Rincón i Thomas Lemar. L'altre comiat del dia és el de Toni Fuidias, que estava cedit al Nàstic, però que ha rescindit el contracte.

Cas a part són Cristhian Stuani i David López, que també finalitzen el seu vincle aquest 30 de juny i que compten amb una oferta de renovació des de la setmana passada, que estan valorant "amb la voluntat", en paraules del Girona, d'arribar a un acord.

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El club també ha informat del retorn d'Asprilla, Misehouy, Antal, Minsu, Justin i Dawda, però caldrà veure quin és el seu rol per al primer projecte de Quique Álvarez a la banqueta en l'intent de tornar a Primera Divisió.

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