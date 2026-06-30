Una alineació de comiats al Girona
El club gironí ha fet oficials els adeus de Witsel, Blind i Fuidias i dels cedits, i manté la incertesa amb Stuani i David López
El Girona podria fer una alineació amb els futbolistes que ja ha oficialitzat que no continuaran a Montilivi, després del descens a la Segona Divisió. Als adéus dels porters Juan Carlos i Rubén Blanco s'han sumat els d'Axel Witsel i Daley Blind, que acaben contracte i no renovaran. Tampoc no vestiran més la samarreta blanc-i-vermella els cedits Ter Stegen, Vitor Reis, Claudio Echeverri, Hugo Rincón i Thomas Lemar. L'altre comiat del dia és el de Toni Fuidias, que estava cedit al Nàstic, però que ha rescindit el contracte.
Cas a part són Cristhian Stuani i David López, que també finalitzen el seu vincle aquest 30 de juny i que compten amb una oferta de renovació des de la setmana passada, que estan valorant "amb la voluntat", en paraules del Girona, d'arribar a un acord.
El club també ha informat del retorn d'Asprilla, Misehouy, Antal, Minsu, Justin i Dawda, però caldrà veure quin és el seu rol per al primer projecte de Quique Álvarez a la banqueta en l'intent de tornar a Primera Divisió.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor una excursionista de 18 anys al Trueta després d’un despreniment a Sadernes
- El cap dels Mossos de Trànsit a Girona diu que la tecnologia els obliga a repensar els controls perquè siguin 'efectius
- Un front de tempestes a la Selva obliga Ryanair a desviar dos vols que havien d'aterrar a Girona a l'aeroport del Prat
- Aquests són els grups que actuaran a la Festa Major de Salt
- «Amb bones rutines pots rebaixar un 60% el risc d’alzheimer»
- Mor un passatger en el xoc frontal de la C-66 a Sant Joan de Mollet
- Un accident i l'operació retorn provoquen cues a les carreteres gironines
- Enganxada entre Lluc Salellas i Sílvia Orriols: 'Lliçons d'independentisme teves, ni una