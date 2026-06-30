El Girona haurà de recórrer dotze mil quilòmetres més en desplaçaments a Segona
El descens a Segona Divisió farà que el conjunt gironí hagi de fer 35.664 quilòmetres en desplaçaments, amb el Sabadell com el més proper i Tenerife i Las Palmas com els més llunyans
Com bé diu el nom de la nova categoria (Lliga Hypermotion), al Girona li esperen emocions ben fortes la temporada vinent . I també experiències, perquè, si bé el club s’haurà d’enfrontar a clàssics dels darrers com Mallorca, Almeria o Eibar, també ho haurà de fer a vells coneguts com l’Eldenc i el Ceuta. I és clar, anar a Ceuta (2.452 km.) no és com anar a Sabadell o Andorra, o a Montjuïc (204 km) o Cornellà de Llobregat (226) com els últims anys, sinó que cal una logística ben peculiar que obliga a viatjar per aire, terra i mar. A les etzigòries que haurà de fer el Girona per anar fins al nord de l’Àfrica hi cal sumar els dos desplaçaments a les Illes Canàries, Las Palmas (4.520 km) i Tenerife (4.606 km), que afegiran una bona quilometrada a l’expedició gironina, que també haurà d’anar a Vigo i Cadis, les altres puntes de la península. I encara bo que ha pujat el Sabadell, que si no, l’excursió més a prop seria Andorra (434 quilòmetres).
Tot plegat fa que al Girona aquesta temporada que ve li esperin uns 35.664 quilòmetres, entre anada i tornada, de desplaçaments. Una xifra considerable que supera i força els 23.946 quilòmetres que ha hagut de fer aquest curs que avui arriba a la seva fi. És clar, a Segona A, el Girona perd els puges i baixes dels camps del Barça o l’Espanyol i també les sortides relativament pròximes com Vila-real o València (Llevant i València). A més a més, a la categoria de plata hi ha vint-i-dos equips i per tant, dues sortides més que a Primera.
Aquest vespre a Madrid es farà públic la composició del calendari de totes les categories. El de Segona serà, com s’ha instaurat des de fa uns anys, asimètric i, enguany, no hi haurà jornades intersetmanals a Segona. Els aficionats del Girona estaran molt pendents, doncs, dels primers partits i desplaçaments. Indrets com Sabadell (188) o Andorra (434), o fins i tot Palma (524), per proximitat, poden ser prou assumibles, com també Castelló (752) o Elda (1.190), els bascos: Eibar (1.330) i Reial Societat B (1.276) o, Burgos (1.340), també. A partir d’aquí, la cosa es complica perquè no hi seran ni Saragossa ni Osca. A la dificultat dels dos rivals canaris, de Ceuta, i de Vigo (2.434) i Cadis (2.418), s’hi afegeixen els dos asturians, Sporting i Oviedo, que sumen gairebé 4.000 quilòmetres de distància entre tots dos. A Andalusia, n’hi ha més. Granada (1.866) i Almeria (1.754) es mantenen a la categoria i no són pas gens a prop: 1.866 i 1.754 quilòmetres, respectivament, mentre que fins a Còrdova, hi ha gairebé mil quilòmetres i mil més per tornar (1.916).
Més enllà d’això, toca mirar a l’interior de la península. Leganés (1.406), Valladolid (1.584) i Albacete (1.216) superen tots el miler de quilòmetres d’anada i tornada. Caldrà veure com ho gestiona logísticament el Girona. Si manté els vols xàrter com ha fet a Primera aquests darrers anys o bé recupera l’autobús i, en els desplaçaments que en què calgui volar, torni a viatjar amb vols i regulars.
En aquest sentit, la diferència entre la Segona i la Primera es tornarà a veure amb els desplaçaments. A banda del mitjà de transport que faci servir el Girona, al club li tocarà fer gairebé dotze mil quilòmetres més (11.718 km) que la temporada passada. Els viatges a Barcelona (Barça i Espanyol), València (Llevant, València, Vila-real i Elx), País Basc (Athletic, Reial Societat, Alabès i Osasuna) i Madrid (Atlètic, Reial Madrid, Rayo i Getafe) eren de lògistica fàcil per al club i els aficionats. Sense cap canari, el desplaçament més llunyà era el del Celta, a Vigo (2.434) que enguany també es repetirà amb el filial.
Amistós contra l’Alabès
El Girona va confirmar un altre amistós de pretemporada. El rival escollit és l’Alabès i l’escenari, el Royalverd Training Center de la Vall d’en Bas. El partit serà el dissabte 25 de juliol al matí (2/4 d’11). L’Alabès farà una estada de pretemporada a terres garrotxines i aprofitarà per enfrontar-se, com ja va fer la temporada passada al conjunt gironí. Llavors, el partit va ser a la Massana amb resultat d’1-0, gol de Yáser Asprilla. Així, aquest estiu, el Girona ja té confirmats partits contra Olot, Castelló, Alabès i Arsenal, de moment.
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