El Girona obrirà el curs rebent el Leganés a l’estadi
L’equip blanc-i-vermell començarà la Lliga amb un partit exigent el cap de setmana del 15-16 d’agost i tancarà el campionat a Ipurúa contra l’Eibar al juny
El debut del Girona a la Segona Divisió serà el cap de setmana del 15-16 d’agost contra el Leganés a Montilivi. L’equip gironí, que tancarà la Lliga el cap de setmana del 6 de juny a Ipurúa davant l’Eibar, en un estadi de bons records, va descobrir el camí que li tocarà fer a la categoria de plata, que aquest curs presenta una novetat significativa: no hi haurà jornades intersetmanals en tot el campionat. L’excepció seran els play-offs d’ascens, programats entre el 9 i el 20 de juny, amb els partits d’anada de cada eliminatòria.
També hi haurà una jornada retro, la 34, prevista per a l’11 d’abril, en què el Girona rebrà el Granada a Montilivi.
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La Copa del Rei
El Girona també participarà, un any més, a la Copa del Rei, competició que tindrà la primera cita nacional el 28 d’octubre;la segona, el 2 de desembre; els setzens, el 16 de desembre;els vuitens, el 6 de gener; els quarts, el 13 de gener; les semifinals, a doble partit, el 10 de febrer i el 3 de març; i la gran final, el 24 d’abril. La fase territorial tindrà lloc el 26 de setembre i el 3 d’octubre.
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