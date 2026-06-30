Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Col·lapse torre TossaTocaments menor PalamósNylstarRescat Sant Pere PescadorOcupació EmpuriabravaRegularització immigrantsMundial futbol
instagramlinkedin

El Girona obrirà el curs rebent el Leganés a l’estadi

L’equip blanc-i-vermell començarà la Lliga amb un partit exigent el cap de setmana del 15-16 d’agost i tancarà el campionat a Ipurúa contra l’Eibar al juny

Arnau, en l'últim Girona-Leganés a Montilivi

Arnau, en l'últim Girona-Leganés a Montilivi / EFE

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

El debut del Girona a la Segona Divisió serà el cap de setmana del 15-16 d’agost contra el Leganés a Montilivi. L’equip gironí, que tancarà la Lliga el cap de setmana del 6 de juny a Ipurúa davant l’Eibar, en un estadi de bons records, va descobrir el camí que li tocarà fer a la categoria de plata, que aquest curs presenta una novetat significativa: no hi haurà jornades intersetmanals en tot el campionat. L’excepció seran els play-offs d’ascens, programats entre el 9 i el 20 de juny, amb els partits d’anada de cada eliminatòria.

També hi haurà una jornada retro, la 34, prevista per a l’11 d’abril, en què el Girona rebrà el Granada a Montilivi.

Notícies relacionades

Calendari Segona Divisió

Calendari Segona Divisió

La Copa del Rei

El Girona també participarà, un any més, a la Copa del Rei, competició que tindrà la primera cita nacional el 28 d’octubre;la segona, el 2 de desembre; els setzens, el 16 de desembre;els vuitens, el 6 de gener; els quarts, el 13 de gener; les semifinals, a doble partit, el 10 de febrer i el 3 de març; i la gran final, el 24 d’abril. La fase territorial tindrà lloc el 26 de setembre i el 3 d’octubre.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents