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Carreras (Peralada) i Segurola (Reial Societat C) arriben al filial

El Girona B anuncia vuit baixes, entre les quals les de Miguel Sánchez, fill de Míchel

Biel Carreras, en acció amb el Peralada contra el Cornellà

Biel Carreras, en acció amb el Peralada contra el Cornellà / UE Cornellà

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Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

El Girona B ha anunciat les dues primeres cares noves de la temporada. Es tracta de l’extrem del Peralada, Biel Carreras, de 20 anys i que arriba després de fer sis gols a Tercera RFEF. També s’incorpora el central basc Anartz Segurola, procedent de la Reial Societat B. Per contra, són baixa, Ferran Ruiz (Terrassa), Oriol Comas, Miguel Sánchez -fill gran de Míchel-, Pablo Arenzana, Joel Montero i Arnau Coromina que han acabat contracte, Nil Calderó, rescindit i Shin, traspassat al Nàstic. Mentrestant, el club continua treballant per trobar l'entrenador que supleixi Quique Álvarez al capdavant de la banqueta.

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