Carreras (Peralada) i Segurola (Reial Societat C) arriben al filial
El Girona B anuncia vuit baixes, entre les quals les de Miguel Sánchez, fill de Míchel
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El Girona B ha anunciat les dues primeres cares noves de la temporada. Es tracta de l’extrem del Peralada, Biel Carreras, de 20 anys i que arriba després de fer sis gols a Tercera RFEF. També s’incorpora el central basc Anartz Segurola, procedent de la Reial Societat B. Per contra, són baixa, Ferran Ruiz (Terrassa), Oriol Comas, Miguel Sánchez -fill gran de Míchel-, Pablo Arenzana, Joel Montero i Arnau Coromina que han acabat contracte, Nil Calderó, rescindit i Shin, traspassat al Nàstic. Mentrestant, el club continua treballant per trobar l'entrenador que supleixi Quique Álvarez al capdavant de la banqueta.
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