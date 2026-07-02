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Quique Álvarez és un dels cinc entrenadors debutants a Segona A

Sergio Francisco (Burgos), Larcamón (Sporting), Aranbarri (Eibar) i Fredi (Celta Fortuna), els altres novells

El Girona és un dels nou equips de Segona que estrenaran tècnic aquesta temporada

Quique Álvarez s'estrenarà en solitari una banqueta de Segona Divisió amb el Girona

Quique Álvarez s'estrenarà en solitari una banqueta de Segona Divisió amb el Girona / Marc Martí Font

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Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

Evidentment, coneix la categoria. L’ha viscuda, patida i gaudida com a ajudant de Javi Calleja al Llevant i també de jugador al Barça Atlètic, CD Logronyès i Lleida. Ara bé, com a primer entrenador, Quique Álvarez viurà aquesta temporada la seva primera experiència al capdavant d’una banqueta d’un equip de Segona Divisió A. Una aposta meditada per part del director esportiu, Quique Cárcel, que després d’entrevistar-se amb una dotzena de tècnics va decidir-se, convençut, per l’entrenador del filial, a qui va ascendir a Segona RFEF fa dos anys i va deixar setè el curs passat. Pot semblar arriscat, d’entrada, situar un tècnic novell a la categoria, però el Girona no és l’únic equip que ho fa. L’Eibar ha donat l’alternativa a Jokin Aranbarri, procedent del Bilbao Athletic, l’Sporting de Gijón ha apostat per un argentí sense experiència a Europa com Nicolás Larcamón i al Celta Fortuna, Fredi Álvarez, el tècnic de l’ascens, continua i s’estrenarà a la categoria. També debutarà a Segona, el nou entrenador del Burgos, Sergio Francisco. El basc, això sí, ve de dirigir la primera volta de la temporada passada la Reial Societat a Primera.

L’aposta general a Segona és la de la continuïtat, sobretot en els equips que van acabar a la zona mitjana-baixa de la classificació. En aquest sentit, tan sols hi ha nou canvis d’entrenador aquesta nova temporada. Les cares noves a les banquetes, a part de Quique Álvarez per Míchel al Girona, són Luis García per Martín Demichelis al Mallorca, Julián Calero per Almada a l’Oviedo, Xavier Garcia Pimienta per Rubi a l’Almeria, Rubén de la Barrera per Luis García al Las Palmas, Sergio Francisco per Ramis al Burgos, Jokin Arambarri per Beñat Sanjosé a l’Eibar, Nicolás Larcamón per Borja Jiménez a l’Sporting i Rubén Albés per Carlos Martínez al Leganés. És a dir, els tres clubs que han baixat de Primera han canviat de tècnic, així com dos (Las Palmas i Almeria) dels tres que van fer el play-off i no van pujar.

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Per contra, els que continuen són Pablo Hernández al Castelló, Iván Ania al Còrdova, José Juan Romero al Ceuta, Alberto González a l’Albacete, Carles Manso a l’Andorra, Pacheta al Granada, Ion Ansotegi al Sanse, Fran Escrivá al Valladolid i Imanol Idiakez al Cadis. També ho fan els quatre que han ascendit de Primera RFEF, Álvaro Cervera al Tenerife, Claudio Barragán a l’Eldenc, Fredi Álvarez al Celta Fortuna i Ferran Costa al Sabadell. D’aquesta manera, totes les banquetes de plata estan adjudicades. El darrer ha estat Garcia Pimienta, que ha acceptat el repte de mirar de pujar amb l’Almeria. Només un canvi de propietat al Granada podria fer que Pacheta no continués a los Cármenes.

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