Vidreres continuarà sent el fortí del Girona B a Segona RFEF
El Girona i l’Ajuntament mantenen l’acord per a què els blanc-i-vermells juguin com a local al Municipal vidrerenc la temporada 2026-27, on el curs passat només hi van perdre un partit
El Girona B continuarà disputant els partits com a local al Camp Municipal de Vidreres durant la temporada 2026-27, on tan bé li va anar en el debut a Segona RFEF. El club blanc-i-vermell i l’Ajuntament de Vidreres mantenen l’acord que van iniciar l’any 2024, quan la participació del juvenil a la Youth League -per la classificació del primer equip a la Champions- demanava disposar d’unes instal·lacions modernes i un terreny de joc de gran qualitat. El curs passat, arran de l’ascens dels de Quique Álvarez, nou entrenador del primer equip en l’actualitat, a la quarta categoria del futbol estatal, s’hi va traslladar el filial que fins aleshores jugava al Municipal de Riudarenes, el qual, no obstant això, ha seguit sent el centre d’operacions habitual del segon equip gironí acollint els entrenaments i les activitats del dia a dia.
El punt fort del Camp Municipal de Vidreres són les graderies amb capacitat per acollir 712 espectadors amb seients, més les zones habilitades per veure els partits de peu. Pel que fa al terreny de joc, té una gespa artificial d’última generació que no necessita cautxú i, per tant, ofereix unes condicions òptimes per a la pràctica esportiva. Al principi, aquest aspecte generava certs dubtes als jugadors del Girona B perquè sempre havien treballat amb gespa natural a Riudarenes tot i que de seguida van adonar-se que no suposava cap inconvenient. Al contrari.
Vidreres, el fortí del filial
L’equip que fins el passat mes de juny dirigia Quique Álvarez, i a dia d’avui es troba sense entrenador, ràpidament va convertir el petit estadi de Vidreres en el seu fortí. Els gironins van estrenar-s’hi amb una victòria contra el Poblense (1-0) i hi van continuar col·leccionant grans resultats fins que a finals del mes de març hi van encaixar la primera i única derrota davant l’Alcoià (0-1). Com a local, el Girona B va perdre un altre partit però aquest es va disputar a l’estadi de Montilivi amb motiu del derbi català contra l’Espanyol B (0-1). A la llar del primer equip també s’hi va jugar amb el Barça Atlètic (0-0).
En total, a Vidreres el filial blanc-i-vermell hi va sumar nou victòries, amb grans golejades com el 7-3 contra el Castelló B, el 4-1 en el derbi gironí contra l’Olot o el 4-2 contra el Terrassa o el triomf per 2-1 contra el campió Sant Andreu; i cinc empats; per només una derrota contra el Poblense.
Esperant la Ciutat Esportiva
Els equips de l’Acadèmia del Girona encetaran una nova temporada repartits pels camps de futbol de diversos municipis gironins mentre no avanci el projecte de la Ciutat Esportiva. La nova llar blanc-i-vermella acollirà l’activitat dels primers equips masculí i femení, el Genuine i de base amb set camps, però encara s’haurà d’esperar per poder-la estrenar.
El director general, Ignasi Mas-Bagà, va explicar que les obres continuen aturades a causa de «la burocràcia per obtenir els permisos de la següent fase». La data estimada per obtenir «els permisos que falten» és el segon semestre d’aquest 2026 i es calcula que podria estar «acabada de cara al 2028».
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