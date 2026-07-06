Girona FC: Ple d'incògnites per resoldre a dos dies de començar la feina
El Girona, que només ha anunciat el tècnic Quique Álvarez i les altes de Pyschur i Izan, continua pendent de les sortides per encarar més fitxatges
Les renovacions de Cristhian Stuani i David López tampoc s’han desencallat
Encara amb la ferida del descens oberta i la decepció d’haver d’estar pendent del calendari de la Lliga Hypermotion i no pas de saber quan vindrà el Barça a Montilivi o quan es viatjarà a Riazor, el Girona començarà demà passat la pretemporada 2026-27. Sí, sí, només quaranta-vuit hores els queden de vacances als jugadors per conèixer i posar-se a les ordres de Quique Álvarez, el nou entrenador blanc-i-vermell. Mirant enrere, des d’aquell maleït 24 de maig en què l’empat contra l’Elx (1-1) va condemnar el Girona al descens, ben poca cosa s’ha mogut a Montilivi. En la seva presentació, Álvarez parlava d’aportar energia, trempera i canviar l’estat d’ànim del vestidor. És clar que arriba amb aquesta intenció el nou tècnic, tanmateix, de moment, des del club poc l’han ajudat que sigui així. De fet, el seu anunci, juntament amb les confirmacions de dos fitxatges que ja estaven tancats de feia mesos com els d’Oleksandar Pyschur (Gyor) i Izan González (Granada) són els únics moviments de regeneració que hi ha hagut fins ara al club. Bé, aquests i les sortides oficials dels jugadors cedits, Vitor Reis, Ter Stegen, Rincón, Lemar i Echeverri, i els que acabaven contracte, Juan Carlos, Rubén Blanco, Blind i Witsel.
És a dir, la matèria prima amb què es trobarà el primer dia és pràcticament la mateixa que va baixar a Segona. Bé, no ben bé. No s’acaba aquí l’immobilisme a l’hora de concretar operacions que hi ha al club, perquè a dos dies per començar la pretemporada tampoc s’ha arribat a cap acord amb Cristhian Stuani i David López per renovar el contracte. El Girona va explicar -no ho sol fer mai- que els dos jugadors tenien oferta per continuar i que “es troben en procés de negociació amb la voluntat de poder arribar a un acord que permeti prolongar la seva vinculació”. S’haurà d’esperar una mica més, sembla.
Interès per Fariñas (Barça At.)
Els que sí que seran a la Massana demà passat seran els jugadors que estaven cedits en altres clubs la temporada passada i es reincoporaran a la disciplina del primer equip: Jastin i Minsu (Andorra), Asprilla (Galatasaray), Dawda Camara (Cadis), Misehouy (Aris) i Antal (Tenerife). De reforços, poca cosa a banda d’Izan i Pyshcur. Mundo Deportivo assenyalava l’interès pel migcampista del Barça Atlètic, Brian Fariñas, de vint anys, que va jugar trenta-tres partits la temporada passada a Primera RFEF. També s’ha mirat el porter de l’Eibar Jonmi Magunagoitia, tot i que no hi ha oferta formal, a diferència d’altres clubs de Segona que ja han llançat l’ham a ell i al club basc.
Ja va avisar Quique Cárcel que seria un estiu llarg. També va deixar clar que el Girona no malvendria cap jugador si no arribava una situació molt beneficiosa pel club. Vet aquí el quid de la qüestió. La voluntat de molts jugadors de continuar a Primera i la postura del Girona de fer-se fort i no regalar res, pot enrocar les sortides i, de retruc, les entrades aquest estiu. Homes com Tsygankov, Vanat, Bryan Gil, Joel Roca, Fran Beltrán, Àlex Moreno, Iván Martín i, sobretot, Arnau i Ounahi, tenen mercat i són possibles vendes sempre que les ofertes que arribin satisfacin les pretensions de Cárcel. Mentrestant, continuen sent jugadors del Girona i, si és que el club no els ha donat algun permís especial, dimecres haurien de ser a la Massana per començar a suar. Amb ells, també tenen contracte Gazzaniga, Krapyvtsov, Francés, Abel Ruiz i Portu. També Lass Kourouma, que va desaparèixer de les convocatòries després de l’empat al Bernabéu. A banda de Lass i dels que tornen de cessions, caldrà quins joves del filial s’endú Álvarez a la pretemporada. Jugadors que ja han debutat amb el primer equip com Jordana, Pol Arnau, Salguero o Sarasa, més Javi González i algun del juvenil, podrien ser-hi. És a dir, el més calent és l’aigüera -i fa pinta que hi serà força temps més- a dos dies del tret de sortida de la pretemporada i a quinze del primer amistós de l’estiu, el dia 22, contra l’Olot.
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