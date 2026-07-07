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Ángel Donato és el nou entrenador del Girona B, amb Àlex Granell de segon

El club fa oficial l'arribada del tècnic alacantí a la banqueta del filial procedent del juvenil de l'Atlètic de Madrid

L'excapità, fins ara membre de la direcció esportiva, passa a la banqueta per fer de segon

Ángel Donato, nou entrenador del Girona B

Ángel Donato, nou entrenador del Girona B

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Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

El recanvi de Quique Álvarez a la banqueta del filial era una de les moltes incògnites que envolten el Girona aquest estiu. Finalment, aquest matí s'ha resolt. L'escollit és Ángel Donato, de trenta-sis anys i que arriba procedent del juvenil de l'Atlètic de Madrid i amb una bona trajectòria al planter matalasser que es completa amb dues temporades al filial de l'Elx, amb un ascens de Tercera a Segona RFEF, inclòs (2023-25). Donato comptarà amb un vell conegut com a segon: Àlex Granell. L'excapità gironí, incorporat la temporada passada a la direcció esportiva, passa a les banquetes per fer d'ajudant del nou tècnic.

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