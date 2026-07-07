El Girona començarà amb set joves del filial i sense Tsygankov ni Stuani
El club realitzarà demà les revisions mèdiques als futbolistes i dijous Quique Álvarez dirigirà el primer entrenament
Tsygankov té permís perquè va jugar amb Ucraïna i va acabar més tard mentre que Jastin, Portu, Asprilla, Vanat i Francés continuen recuperant-se de lesions
Lass Kourouma, Sarasa, Gibert Jordana, Papa, Junior, Salguero i Andreev, del filial, faran la pretemporada amb el primer equip
Ja queda menys per a veure suar per primera vegada el Girona 2026-27. De fet, serà demà mateix. No pas a la gespa de la Massana sinó en les revisions mèdiques de rigor prèvies a cada inici de pretemporada. El primer entrenament quedarà per dijous quan Quique Álvarez s'estrenarà a Vilablareix amb vint-i-dos jugadors. Bé, seran menys perquè n'hi ha cinc que estan lesionats i continuen el procés de recuperació (Francés, Portu, Jastin, Vanat i Asprilla). La resta de jugadors amb contracte hi seran tots llevat d'Azzedine Ounahi, encara viu al Mundial amb el Marroc, i de Viktor Tsygankov, amb permís, perquè va disputar partits amb la selecció d'Ucraïna després d'acabar la Lliga. Tampoc, lògicament, Cristhian Stuani ni David López, que no tenen contracte i amb qui es continua negociant la renovació. Així, els futbolistes que demà passaran les proves mèdiques són Gazzaniga, Krapyvtsvov, Antal, Arnau, Àlex Moreno, Fran Beltrán, Izan, Misehouy, Iván Martín, Van de Beek, Bryan Gil, Joel Roca, Abel Ruiz, Artero, Minsu, Dawda i Pyshchur.
També faran les revisions i demà seran a la Massana set jugadors del filial, alguns de coneguts i d'altres que s'estrenen amb el primer equip. Lass Kourouma, Papa Dame Ba, Gibert Jordana, Javi Sarasa i Aleksandar Andreev, ja han debutat o estat en dinàmica de primer equip mentre que per a Holmes Junior, serà la primera vegada.
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