El Girona es frega les mans amb la possible venda d’Ounahi
El gran paper al Mundial ha fet augmentar la requesta pel marroquí, que té una clàusula de rescissió de 25 milions d’euros
Juventus, Fiorentina, Betis o Celta, alguns dels pretendents del mitjapunta, que difícilment tornarà a Montilivi després del Mundial
Dijous al vespre, el Marroc i França (22:00) es juguen un bitllet per les semifinals del Mundial. Un partit de màxim impacte internacional on el Girona hi estarà representant mitjançant l’home de moda del Marroc, Azzedine Ounahi. El mitjapunta blanc-i-vermell va ser el gran protagonista de la classificació pels vuitens de final del Marroc contra el Canadà amb dos gols ben bonics i s’ha posat en un lloc destacat de l’aparador de la gran cita. En aquest sentit, ja fa dies i setmanes que el seu nom és vinculat a diferents clubs. Que si la Fiorentina, que si el Celta, el Betis, la Reial Societat, el Vila-real, el Gènova, el Brighton ... El darrer d’afegir-se a la cua de pretendents per Ounahi es veu que és el Juventus. Segons el periodista especialitzat en mercat Nicolò Schira, el conjunt italià hauria estat en contacte amb els agents del jugador per estudiar la viabilitat del fitxatge.
Amb una clàusula de rescissió, en principi, de vint-i-cinc milions i la diferència de categoria entre el Girona i qualsevol dels clubs que han trucat a la seva porta, sembla clar que el futur d’Ounahi és lluny de Montilivi. Tant, que sembla complicat que pugui tornar a trepitjar territori gironí. Demà al matí, els jugadors amb contracte en vigor estan citats a la Massana per sotmetre’s a les revisions mèdiques de rigor i començar els primers entrenaments a les ordres del nou tècnic, Quique Álvarez. No hi seran els dos mundialistes, Witsel ni Ounahi, encara en competició però en una situació ben diferent en clau blanc-i-vermella. El primer va acabar contracte el trenta de juny i ja no és jugador del Girona. Per la seva banda, Ounahi, classificat pels quarts de final, encara en té per estona i quan acabi la participació al Mundial gaudirà d’una bona colla de dies més de vacances. Això, juntament amb l’interès que ha despertat en molts clubs, convida a pensar que el seu futur es negociarà, en forma de traspàs, mentre el jugador gaudeix del permís.
En aquest sentit, el Girona no té previst cedir a l’hora de negociar tal com va deixar Quique Cárcel fa unes setmanes. Tot i això, el bon paper al Mundial fa pensar que les ofertes que arribaran haurien de ser prou interessants. En tot cas, la voluntat d’Ounahi és esperar que s’acabi la cita mundialista i, llavors, estudiar-se les ofertes i decidir a l’espera que els clubs s’entenguin. El Girona va pagar sis milions a l’Olympique de Marsella l’estiu passat pel marroquí.
Mentrestant, el club ho té tot a punt per al tret de sortida de la pretemporada demà a la Massana. Del 20 al 25 farà una estada a la Vall d’en Bas a la Royal Verd Training Center i té confirmats amistosos contra Olot (dia 22), Alabès (dia 25 a la Vall d’en Bas), Castelló (dia 29 a Vilablareix), Arsenal (1 d’agost a Montilivi en el Trofeu Costa Brava), i Nàstic (8 d’agost a Tarragona.
- Directe: L’incendi de les Gavarres continua cremant sense control
- «Sospito que el meu germà ha canviat el testament dels meus pares»: l'advertència de l'advocada Laura Lobo
- El conductor acusat de matar una ciclista a la carretera dels Àngels anant begut, a judici amb jurat popular
- Alcaldes de l’Empordà, indignats amb els visitants: «Les carreteres estaven absolutament plenes»
- Els Bombers estabilitzen el foc de les Gavarres, però tardaran dies a extingir-lo
- No sabíem quin dia arribaria, però sabíem que un dia cremaria tot
- Necrològiques del 5 de juliol de 2026
- Un metge del Trueta viatjarà a Veneçuela carregat de material sanitari per ajudar els afectats pel terratrèmol