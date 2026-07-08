Daley Blind ja té nou destí
Després d'acabar contracte amb el Girona, el defensa neerlandès torna a l'Ajax, on coincidirà amb Míchel
A l'espera de més moviments en forma d'arribades a Montilivi, les notícies arriben de fora. La d'aquest matí és el nou destí de Daley Blind, que el trenta de juny va acabar contracte amb el Girona i estava lliure. El defensa neerlandès, de 36 anys, s'ha compromès per una temporada amb l'Ajax i, d'aquesta manera, torna al club on es va formar, on tornarà a tenir Míchel d'entrenador. Blind, doncs, torna a l'Ajax on va entrar amb vuit anys, va debutar al primer equip el 2008 i, després d'una cessió al Groningen, va estar-s'hi fins al 2014 quan va fitxar pel Manchester United. El Bayern de Munic va ser la següent etapa d'un Blind que aterria a Girona l'estiu del 2023 per viure-hi la millor temporada de la història. Tres anys després tanca una etapa fantàstica (108 partits) amb el regust amarg del descens.
Subscriu-te per seguir llegint
- Figueres expulsa una parada del mercat de fruita i verdura que acumulava més de 10.000 euros en sancions
- Ja és oficial: la DGT canvia les normes i ara els vehicles de més de 10 anys d’antiguitat hauran de passar la ITV en un nou període
- Un nen hospitalitzat a Girona per un accident en un llit elàstic durant la Festa Major del barri de Pla de Palau-Sant Pau
- Una furgoneta atropella una dona en un pas de vianants a Girona
- Banyoles té un llac o un estany?: la resposta que resol el polèmic dubte
- Veïns del Barri Vell de Girona es queixen per les molèsties d'una persona sense llar a la plaça dels Raïms
- El Girona es frega les mans amb la possible venda d’Ounahi
- Els Mossos investiguen a les comarques gironines una sèrie d’estafes a dones grans a qui prenen diners i joies