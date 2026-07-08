Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
nou Zara Gironaincendi Gavarresjudici ciclista ÀngelsObramat Saltvia ferrada Sant FeliuDonald TrumpMundial futbol
instagramlinkedin

Daley Blind ja té nou destí

Després d'acabar contracte amb el Girona, el defensa neerlandès torna a l'Ajax, on coincidirà amb Míchel

Blind ha signat per una temporada amb l'Ajax

Blind ha signat per una temporada amb l'Ajax / AFC Ajax

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

A l'espera de més moviments en forma d'arribades a Montilivi, les notícies arriben de fora. La d'aquest matí és el nou destí de Daley Blind, que el trenta de juny va acabar contracte amb el Girona i estava lliure. El defensa neerlandès, de 36 anys, s'ha compromès per una temporada amb l'Ajax i, d'aquesta manera, torna al club on es va formar, on tornarà a tenir Míchel d'entrenador. Blind, doncs, torna a l'Ajax on va entrar amb vuit anys, va debutar al primer equip el 2008 i, després d'una cessió al Groningen, va estar-s'hi fins al 2014 quan va fitxar pel Manchester United. El Bayern de Munic va ser la següent etapa d'un Blind que aterria a Girona l'estiu del 2023 per viure-hi la millor temporada de la història. Tres anys després tanca una etapa fantàstica (108 partits) amb el regust amarg del descens.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Figueres expulsa una parada del mercat de fruita i verdura que acumulava més de 10.000 euros en sancions
  2. Ja és oficial: la DGT canvia les normes i ara els vehicles de més de 10 anys d’antiguitat hauran de passar la ITV en un nou període
  3. Un nen hospitalitzat a Girona per un accident en un llit elàstic durant la Festa Major del barri de Pla de Palau-Sant Pau
  4. Una furgoneta atropella una dona en un pas de vianants a Girona
  5. Banyoles té un llac o un estany?: la resposta que resol el polèmic dubte
  6. Veïns del Barri Vell de Girona es queixen per les molèsties d'una persona sense llar a la plaça dels Raïms
  7. El Girona es frega les mans amb la possible venda d’Ounahi
  8. Els Mossos investiguen a les comarques gironines una sèrie d’estafes a dones grans a qui prenen diners i joies

El conductor acusat de matar una ciclista als Àngels diu que "en cap moment" va pensar que havia envestit una persona

El conductor acusat de matar una ciclista als Àngels diu que "en cap moment" va pensar que havia envestit una persona

Les imatges de la celebració dels deu anys del restaurant Castell Perelada

Les imatges de la celebració dels deu anys del restaurant Castell Perelada

La Nit Bufona s'estrena el Palau Firal de Girona per superar els 100.000 euros

La Nit Bufona s'estrena el Palau Firal de Girona per superar els 100.000 euros

Ja és oficial: entra en vigor una ajuda de fins a 66.000 euros per comprar o rehabilitar un habitatge en pobles petits

Ja és oficial: entra en vigor una ajuda de fins a 66.000 euros per comprar o rehabilitar un habitatge en pobles petits

CSIF reclama mesures urgents a la presó del Puig de les Basses després de les últimes agressions

CSIF reclama mesures urgents a la presó del Puig de les Basses després de les últimes agressions

L’Ethno presenta el cartell dels deu anys a Banyoles

L’Ethno presenta el cartell dels deu anys a Banyoles

Els fons d'una sentència contra la pedrera d'Ullà es destinen a mesures contra els focs al Montgrí

Els fons d'una sentència contra la pedrera d'Ullà es destinen a mesures contra els focs al Montgrí

L’error que pot costar una pensió: un jubilat haurà de tornar gairebé 50.000 euros per superar aquest límit

L’error que pot costar una pensió: un jubilat haurà de tornar gairebé 50.000 euros per superar aquest límit
Tracking Pixel Contents