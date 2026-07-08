Morante (Burgos) es perfila com el tercer fitxatge del Girona
El migcampista, de 25 anys, ha passat pels planters del Vila-real i del Madrid i acumula quatre temporades d'experiència a la categoria amb l'Eivissa, Racing i Burgos
S'afegirà a Izan González (Granada) i Pyschur (Gyor) com a tercera cara nova de l'estiu
El Girona 2026-27 ja està en marxa. S'hi ha posat avui amb les revisions mèdiques prèvies al començament de la pretemporada que serà demà a la Ciutat Esportiva de la Massana, on Quique Álvarez dirigirà el seu primer entrenament. Ho farà amb tots els jugadors disponibles llevat de Tsygankov, encara amb permís perquè va acabar més tard la temporada, i Ounahi, al Mundial. Sí que hi seran els dos únics fitxatges confirmats fins ara, Pyschur (Gyor) i Izan González (Granada) i qui sap si hi haurà una tercera cara nova. El club té molt avançada la incorporació d'Iván Morante, migcampista esquerrà de 25 anys que arribaria lliure després d'acabar contracte amb el Burgos. Morante, lleonès, s'ha format al planter del Vila-real i també ha passat pel filial del Reial Madrid abans de jugar les darreres quatre temporades a Segona Divisió amb l'Eivissa, Racing de Santander i Burgos, en què ha acumulat 141 partits. Aquesta temporada ha fet dos gols i repartit quatre assistències en 43 partits. Segons la Cadena SER, Morante tenia ofertes també del Mallorca i de l'Alabès.
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