Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Bonnie Tylerhabitatge Costa Bravarodatge Enredadosincendi Gavarresfesta major Rosesjudici ciclista ÀngelsMundial futbol
instagramlinkedin

Morante és la gran novetat en el primer entrenament del Girona

El migcampista signa fins al 2029 procedent del Burgos i ja ha treballat avui a les ordres de Quique Álvarez en la primera sessió de la pretemporada

Vídeo | Així ha estat el primer entrenament del Girona FC

Vídeo | Així ha estat el primer entrenament del Girona FC

Redacció

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

El Girona ha donat el tret de sortida a la pretemporada de manera oficial avui amb la primera sessió conjunta a la gespa de la Ciutat Esportiva de la Massana. Quique Álvarez ha dirigit el primer entrenament com a tècnic del primer equip i ha tingut un regal de darrera hora. Iván Morante ha estat anunciat aquest matí com a nou jugador blanc-i-vermell i ja ha treballat amb els seus companys a Vilablareix. El migcampista lleonès, de 25 anys, arriba lliure procedent del Burgos amb qui la temporada passada va despuntar, i signa contracte fins al 2029. Morante es va formar al planter del Vila-real per passar en edat juvenil al Madrid Castella i llavors fer el salt al futbol professional a Segona A amb l'Eivissa i el Racing de Santander primer, i el Burgos els dos darrers cursos.

Vídeo | Les primeres paraules d'Iván Morante, el nou jugador del Girona FC

Vídeo | Les primeres paraules d'Iván Morante, el nou jugador del Girona FC

Redacció

"Tenia molta il·lusió de venir. Quan em va trucar el Girona no m'ho vaig pensar perquè considero que és el projecte adequat per mi", assegura Morante en declaracions als mitjans oficials del club. El castellà es descriu com un jugador que destaca "a nivell ofensiu amb la pilota" però alhora recorda que "els darrers anys" ha incorporat "aspectes defensius que abans no tenia gràcies al cos tècnic anterior del Burgos". És per això que troba que ha anat creixent a la categoria pas a pas i considera que és "més complet" que quan hi va debutar fa quatre anys amb l'Eivissa. En aquest sentit, Morante revela que el seu excompany al planter del Vila-real i exjugador del Girona, Álex Baena, li ha parlat meravelles del seu nou club. "És un gran amic meu i me n'ha parlat molt bé. En guarda un gran record". L'exjugador del Burgos arriba amb ambició i confia "assolir l'objectiu de tornar a Primera".

Les fotos del primer entrenament de la temporada 2026-27 del Girona FC

Les fotos del primer entrenament de la temporada 2026-27 del Girona FC

Veure Galeria

Les fotos del primer entrenament de la temporada 2026-27 del Girona FC / Girona FC/Nuri Marguí / DDG

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents