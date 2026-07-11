El Girona serà l’equip més ric de la Segona Divisió
La plantilla blanc-i-vermella, amb un valor de mercat de 110,45 milions d’euros, supera àmpliament a la resta d’equips de la categoria de plata
Ningú no li pot fer ombra al Girona a la Segona Divisió, econòmicament parlant. Segons dades del portal especialitzat Transfermarkt, el valor de plantilla gironina és el més elevat de la categoria: 110,45 milions d’euros. Al darrere, l’Almeria, amb 69,90; i el Mallorca, amb 61,40. El salt respecte al quart classificat és abismal: el Valladolid no passa dels 28,55. Aquesta no serà la fotografia final un cop es tanqui la finestra del mercat d’estiu, perquè la plantilla blanc-i-vermella (i la dels altres conjunts), encara ha de viure un nombre de canvis significatius d’altes i baixes. Però ara com ara, la direcció esportiva liderada per Quique Cárcel compta amb un avantatge superior a la resta de 21 equips.
De fet, anant al detall es comprova com el valor de mercat del Girona fins i tot és més gran que el dels deu últims clubs junts. La suma de l’Eldenc (5,10), el Sabadell (5,25), el Celta Fortuna (6,50), el Ceuta (8,30), el Tenerife (9,45), l’Albacete (11,50), l’Andorra (12,95), el Còrdova (13,83), el Burgos (14,75) i el Granada (15,10), dona un total de 102,73. El valor adquisitiu del Girona, doncs, és gairebé més fort que gairebé la meitat de la Segona Divisió a la vegada.
I això que, òbviament, descomptats els jugadors que van acabar contracte i no han renovat, i els que han abandonat Montilivi després de les seves cessions, el Girona ha passat de tenir un valor de 144,40 milions a l’esmentat. Ha caigut un 23,5%. El valor total de tots els clubs de Segona és de 547,83.
Poder ucraïnès
Tsygankov i Vanat són els futbolistes que disposen d’un caixet més elevat dins del grup dirigit per Quique Álvarez, amb 15 milions d’euros cadascun. És complicat que, un cop es doni el tret de sortida a la Lliga, d’aquí a una mica més d’un mes, tots dos continuïn a la plantilla. La lògica diu que tampoc hi haurien de ser el tercer i el quart, Asprilla i Ounahi, amb 14 i 10 milions. Pel marroquí, que ha arribat fins als quarts de final del Mundial, i és el primer futbolista del Girona que marca un gol en aquesta competició -en va fer un parell contra el Canadà- s’espera treure gairebé el doble. El cinquè, també amb 10, és Arnau Martínez, que reuneix propostes temptadores.
Els segueixen Bryan Gil (8), Joel Roca (6), Iván Martín i Minsu (5), Fran Beltrán (4), Àlex Moreno i Francés (3), Abel Ruiz (2), Gazzaniga i Van de Beek (1,80), Portu (1,20), Dawda i Izan (1), Morante i Misehouy (900.000), Lass i Jastin (500.000), Pyshchur (350.000), Krapyvtsov (300.000) i Antal (200.000).
31 milions de benefici
De moment, el Girona ha obtingut un balanç positiu de 31 milions d’euros, en el qual portem d’estiu. En primer lloc, ha rebut uns 17,2 milions per l’ajuda que dona la Lliga als equips descendits de la Primera Divisió. A més, ha cobrat la part corresponent al qual quedava de l’operació Krejci, tancada fa un any, que són 7,50 milions d’euros. La mateixa xifra que ha pagat el Birmingham per quedar-se en propietat Jhon Solís.
En canvi, ha invertit uns 900.000 euros en Pyshchur i uns 300.000 en Izan, mentre que Morante ha arribat lliure, després d’acabar contracte amb el Burgos. L’estiu serà llarg, però el múscul econòmic del Girona existeix.
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