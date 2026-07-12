Més joventut per al Girona: Fariñas (Barça Atlètic), a punt
El club té molt a prop la incorporació del castellonenc, de 20 anys, a canvi d'un milió mig d'euros pel 50% dels seus drets
El curs passat va fer cinc gols i set assistències a Segona RFEF
Amb més d’un i més de dos jugadors amb el cap lluny de Girona i pensant més a trobar lloc en algun equip de Primera Divisió, Quique Álvarez té clar que molts dels homes que aquests dies estan a les seves ordres, aniran desapareguent a mesura que avanci la pretemporada. «El mercat té els seus tempos», sol dir el director esportiu, Quique Cárcel, conscient que té molta feina per trobar la fórmula més beneficiosa pel club a l’hora de deixar anar actius. Homes com Tsygankov, Iván Martín, Fran Beltrán o Arnau Martínez, entre altres, tenen cartell i molta requesta i, molt probablement, no començaran la temporada al Girona. En aquest sentit, i paral·lelament, Cárcel treballa per reforçar les parcel·les que hagin quedat o hagin de quedar més buides. És el cas del mig del camp, on Witsel ha acabat contracte, Solís ha estat traspassat i Iván Martín i Fran Beltrán són a la rampa de sortida. Per això han arribat Izan González (Granada), Iván Morante (Burgos) i el següent serà Brian Fariñas. El de Benicarló, de vint anys, aterrarà a Montilivi en propietat procedent del Barça Atlètic després que el Girona i el conjunt blaugrana tinguin molt a prop un acord pel traspàs que, segons la SER, seria d’un milió i mig pel 50% dels drets.
Amb el tap que hi ha al mig del camp del primer equip blaugrana, la carta del Girona ha convençut Fariñas, de vint anys, que veu l’opció de Montilivi com una notable oportunitat de fer el salt a la Lliga i continuar creixent. El castellonenc és un migcentre amb un bon balanç defensiu, bona capacitat física (1’80m.) i dotat tècnicament. Amant de trepitjar àrea, s’adapta a la posició d’interior gràcies al poder associatiu que té per combinar amb els altres socis del mig del camp i davanters. En aquest sentit, la temporada passada va marcar cinc gols i repartir set assistències a Segona RFEF amb el Barça Atlètic.
L’acord entre clubs és a tocar i amb el jugador també hi ha entesa. Per aquest motiu, és molt probable que es faci oficial ben aviat l’operació i Fariñas s’incorpori a la feina a la Massana. D’aquesta manera, el de Benicarló (20 anys) afegirà joventut a un mig del camp on han arribat Izan (21 anys) i Morante (25) i se n’ha anat Witsel (37) i qui sap si Iván Martín (27) i Fran Beltrán (27). A més a més, també s’ha de tenir en compte Lass Kourouma (22) a qui Álvarez coneix bé de la seva etapa al filial. En tot cas, queda clar que aquesta temporada sí que es reforçarà d’entrada el pivot, una posició coixa d’ençà de l’adéu d’Aleix Garcia al Bayer Leverkusen.
L'Ajax i Ounahi
Mentrestant, el ball de noms i clubs continua i mentre el Betis sembla haver llançat la xarxa a Arnau, Rayo Vallecano i Getafe es barallarien per Fran Beltrán. A més a més, l’Espanyol té Tsygankov entre cella i cella, l’Athletic Club no perd de vista Iván Martín i Ounahi és el gran reclam. Tant és així, que el periodista especialitzat en mercat, Fabrizio Romano informava ahir que l'Ajax de Míchel també estaria interessat i disposat a fer un esforç pel marroquí, que té una clàusula de 25 milions. El Girona té clar que no regalarà ningú i si pot retenir, per exemple, Fran Beltrán - a qui es va fitxar aquest gener fins al 2030-, ho intentarà. El mercat anirà definint el futur d’aquests jugadors, tots amb contracte. Mentrestant, el club continua treballant per afegir noves peces i Álex Forés (Vila-real) és un dels davanters que són l’agenda de Cárcel i Álvarez.
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