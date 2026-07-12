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Pere Pons s’acosta al Sabadell

El migcampista de Sant Martí Vell, de trenta-tres anys, ha acabat contracte amb l’AEK Larnaka de Xipre i negocia el retorn a Segona Divisió amb el conjunt vallesà

Pere Pons celebra una victòria amb l'AEK Larnaca

Pere Pons celebra una victòria amb l'AEK Larnaca / Instagram

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Redacció

Redacció

Girona

Un vell conegut del Girona, Pere Pons, va acabar contracte el trenta de juny amb l’AEK Larnaka i està a l’espera de trobar nou destí. La intenció del migcampista del Sant Martí Vell és de tornar a Catalunya i sembla que les portes de Segona Divisió se li obren. No pas les de Montilivi sinó a un centenar de quilòmetres, a Sabadell. El conjunt vallesà el veu com un perfil interessant gràcies a la seva experiència i li hauria fet una proposta ben interessant, que Pons, de trenta-tres anys, valora positivament. En aquest sentit, segons Diari de Sabadell i Gironamedia, l’acord seria una realitat i en els pròxims dies es podria fer oficial.

Si és que s’acaba concretant, Pons tornaria a una categoria que coneix d’allò més bé després d’haver-hi jugat tres temporades i mitja amb el Girona (2012-17). El de Sant Martí Vell, a més a més, acumula cinc temporades a Primera Divisió amb el Girona i l’Alabès (17-22). Tancada l’etapa a l’Alabès, Pons va encetar una aventura a Xipre a l’AEK Larnaka que aquest estiu ha arribat a la seva fi. Amb el conjunt xipriota, el migcampista ha tingut l’oportunitat de disputar competició europea i acumular una trentena de partits entre Lliga Europa i Conference. Ara, el gironí podria tornar a la Lliga i convertir-se en rival del Girona, el club on es va formar i amb el qual va viure l’històric primer ascens a Primera. n

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