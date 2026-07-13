Un Girona sense Stuani?
Després de nou temporades, el davanter uruguaià, de trenta-nou anys, està lliure de contracte i no pertany al club des del trenta de juny passat
Quique Álvarez el vol i el club li ha fet una oferta de renovació a la baixa
El Girona enceta avui la segona setmana de pretemporada. A les portes de l’inici d’una altra onada de calor, els jugadors suen fort la cansalada a les ordres de Quique Álvarez. Ho fan els nous, Izan (Granada), Pyschur (Gyor) i Morante (Burgos), els que tornen de cessió, Minsu, Lass o Dawda, els joves Sarasa, Junior o Papa i els que ja hi eren i tenen contracte en vigor. No hi és, per contra, el gran capità i pal de paller del vestidor els darrers temps, Cristhian Stuani. Amb trenta-nou anys, -a l’octubre en fa quaranta- l’uruguaià, màxim golejador de la història de l’entitat, va acabar contracte el trenta de juny i per primer cop en les darreres nou temporades no ha començat la feina amb el Girona. El club va informar que ha presentat una oferta de renovació al capità i Quique Álvarez va manifestar públicament la voluntat de comptar-hi, tant amb ell com amb David López, que també té una proposta per quedar-se. Tanmateix, el silenci i el pas dels temps pot jugar en contra de la seva continuïtat. De moment, ja són tretze dies que el futbolista més important de la història del Girona no pertany al club.
Que té una edat? Sí. Que les lesions li han fet la guitza més del compte darrerament? També. Que ja no fa vint gols per temporada? Sí. Ara bé, també és veritat que, si la temporada passada no s’hagués infiltrat per jugar les últimes quatre jornades, Rayo, Reial Societat, Atlètic i Elx, el Girona no hauria arribat amb vida a la darrera jornada. Dos gols seus van valer dos punts contra la Reial i el Rayo i mantenir viu l’equip fins a l’últim partit amb l’Elx. I també és una evidència que fa dues temporades, en l’any de la Champions, el Girona hauria baixat sense ell, la seva ascendència al vestidor a l’hora d’estirar les orelles a alguns companys i els seus gols contra Leganés, Mallorca i Valladolid. És a dir, fa dos anys va evitar el descens i el curs passat gairebé ho aconsegueix.
A partir d’aquí, amb la nova etapa que s’ha obert al club sense Míchel, el futur d’Stuani continua sense resoldre’s. L’uruguaià tenia una opció per allargar el contracte per una temporada més que no s’ha fet efectiva i ara el club li ha presentat una oferta per renovar, com a David López, a la baixa. Tot plegat fa que els seus excompanys ja treballin des de fa cinc dies a la Massana a les ordres de Quique Álvarez mentre ell continua esperant una entesa que no sap si arribarà. La voluntat del jugador és quedar-se i també la del tècnic, que va deixar-ho clar durant la conferència de premsa de presentació.
Hi haurà desena temporada?
De demà en vuit farà nou anys que Stuani va fitxar pel Girona procedent del Middlesbrough i des de llavors, no s’ha perdut cap pretemporada, llevat del 2018 quan va participar al Mundial i va incorporar-se més tard. Des de llavors, Stuani ha disputat 312 partits i marcat 148 gols amb la samarreta blanc-i-vermella, amb qui ha aconseguit dos ascensos a Primera, un tercer lloc i una classificació per la Lliga de Campions, dos pitxitxis de Segona i una Supercopa i una Copa de Catalunya. Ah, i s’ha convertit en el màxim golejador de tota la història de l’entitat superant Arcadi Camps.
En una situació semblant a la d’Stuani, es troba David López. El central vallesà va acabar contracte també el trenta de juny després de quatre temporades i té una oferta sobre la taula per renovar. Amb 86 partits i 8 gols de blanc-i-vermell i l’honor d’haver estat l’autor del primer gol del Girona a la Lliga de Campions, David López treballa en solitari a Vilobí mentre espera que es resolgui el seu futur. n
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