Joel Roca és més a prop de l’Olympiakòs
El conjunt grec hauria fet una oferta de cinc milions i mig per l'extrem de Camprodon
Fa setmanes que l’Olympiakòs ronda Joel Roca. Un equip amb renom continental, segon de la Lliga Grega i que disputarà la prèvia de la Lliga de Campions és una temptació molt forta. I més tenint en compte que la realitat del Girona és la Segona Divisió. En aquest sentit, després que transcendís l’interès del conjunt grec per Roca, hi ha negociacions obertes pel traspàs i, diversos mitjans de comunicació hel·lens, informaven ahir que l’acord entrava a la fase final. L’operació es podria tancar per cinc milions i mig d’euros més un tant per cent d’un futur traspàs. Caldrà veure aquesta setmana si la negociació s’accelera.
Un altre dels jugadors del Girona amb cartell és Àlex Moreno. Segons la Opinión de la Coruña, del mateix grup editorial que Diari de Girona, el de Sant Sadurní d’Anoia ha despertat l’interès del Deportivo de la Corunya. També l’Orlando City de la MLS el pretén.
Subscriu-te per seguir llegint