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El Sabadell fa oficial el fitxatge de Pere Pons

El migcampista de Sant Martí Vell signa per una temporada amb els vallesans

Pere Pons signa per una temporada amb el Sabadell

Pere Pons signa per una temporada amb el Sabadell / Marc Martí Font

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Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

Tancada una etapa de quatre temporades a Xipre amb l'AEK Larnaka, Pere Pons torna a la Lliga, a Segona Divisió i a Catalunya. El migcampista de Sant Martí Vell és nou jugador del Sabadell, amb qui ha signat un contracte per una temporada. Les converses van avançar molt la setmana passada cap a una entesa total que s'ha fet efectiva avui amb l'anunci del fitxatge. Pons torna a Segona on hi va jugar 132 partits amb el Girona del 2012 al 2017 abans de pujar a Primera, categoria que va tastar amb els gironins (17-19) i l'Alabès (19-22). A Xipre ha tingut l'oportunitat de de disputar competició europea, Lliga Europa i Conference League, i de guanyar un títol de Copa i de Supercopa. Ara, amb 33 anys, torna a Segona Divisió on l'espera un retrobament emotiu contra el Girona, el club on es va formar i gaudir de grans anys.

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