El Sabadell fa oficial el fitxatge de Pere Pons
El migcampista de Sant Martí Vell signa per una temporada amb els vallesans
Tancada una etapa de quatre temporades a Xipre amb l'AEK Larnaka, Pere Pons torna a la Lliga, a Segona Divisió i a Catalunya. El migcampista de Sant Martí Vell és nou jugador del Sabadell, amb qui ha signat un contracte per una temporada. Les converses van avançar molt la setmana passada cap a una entesa total que s'ha fet efectiva avui amb l'anunci del fitxatge. Pons torna a Segona on hi va jugar 132 partits amb el Girona del 2012 al 2017 abans de pujar a Primera, categoria que va tastar amb els gironins (17-19) i l'Alabès (19-22). A Xipre ha tingut l'oportunitat de de disputar competició europea, Lliga Europa i Conference League, i de guanyar un títol de Copa i de Supercopa. Ara, amb 33 anys, torna a Segona Divisió on l'espera un retrobament emotiu contra el Girona, el club on es va formar i gaudir de grans anys.
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