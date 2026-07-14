Acord imminent pel traspàs de Joel Roca a l’Olympiakòs
El conjunt grec pagarà uns set milions d’euros, entre fix i variables, per l’extrem de Camprodon, que es comprometrà amb el conjunt grec fins al 2031
El Girona continua treballant a la Ciutat Esportiva de Vilablareix a les ordres de Quique Álvarez en la primera fase de la pretemporada. El tècnic és conscient que uns quants dels jugadors que té a les seves ordres no formaran part de la plantilla perquè disposen d’ofertes sucoses d’equips de categories superiors. És el cas de Joel Roca, a qui l’Olympiakòs fa temps que va al darrere i el traspàs del qual està molt ben encaminat. L’extrem ripollès té un acord ja amb l’equip que entrena José Luis Mendilibar fins al 2031 i el traspàs està pendent que arribi l’entesa final entre clubs. Segons la SER, el Girona demana set milions, entre fix i variables, xifra a què arribarà l’Olympiakòs, que d’entrada n’oferia cinc i mig. A més a més, el conjunt gironí es reservarà un tant per cent d’una futura venda.
Roca, doncs, es perfila com la primera sortida de l’equip amb la pretemporada començada. El ripollès, de vint-i-un anys, va ser un dels destacats del Girona la temporada passada en què va signar tres gols i una assistència en trenta-dos partits. Els números, en el seu primer exercici sencer a Primera Divisió, i el potencial de Roca han seduït Mendilibar, que n’ha demanat amb insistència el fitxatge. Roca havia rebut, alhora, l’interès d’altres clubs com ara Osasuna. Un cop es tenqui l’operació, el Girona continuarà pendent de les ofertes que arribin per jugadors com Fran Beltrán, Tsygankov, Arnau Martínez, Iván Martín o Vanat, entre altres, a més a més, d’Azzedine Ounahi, la joia de la corona, per qui el club confia ingressar un pessic que s’acosti als vint-i-cinc milions de la clàusula de rescissió.
El Girona continuarà exercitant-se a la Massana fins dilluns, que farà les maletes cap a la Vall d’en Bas per instal·lar-se al Royalverd Training Center. Dimecres de la setmana que ve disputarà un amistós contra l’Olot al Municipal garrotxí, en el que serà el segon partit de preparació després del de dissabte a la Vinya (18:00) contra l’Al-Qadsiah saudita, confirmat ahir i que serà el debut.
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