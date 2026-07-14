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El Girona ja coneix els horaris de les tres primeres jornades

Els de Quique Álvarez debutaran el diumenge16 d'agost a Montilivi contra el Leganés, visitaran el Còrdova el divendres següent i s'enfrontaran al Las Palmas el dissabte 29

Àlex Moreno controla una pilota davant Pyschur en un entrenament de la setmana passada

Àlex Moreno controla una pilota davant Pyschur en un entrenament de la setmana passada / Girona FC/Nuri Marguí

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Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

La Lliga ha fet oficials aquest matí els horaris corresponents a la tres primeres jornades de Primera Divisió. Una hora més tard, ha estat el torn de la Segona Divisió, la Lliga Hypermotion, on els aficionats del Girona sí que hi han trobat el partit del seu equip després del lapsus de buscar-se a Primera. Així, l'estrena contra el Leganés ha quedat fitxada pel diumenge 16 d'agost a Montilivi a les set del vespre (19:00). La setmana següent tocarà viatjar fins a terres andaluses per enfrontar-se al Còrdova en un partit que es jugarà el divendres 21 a les nou del vespre (21:00). Serà el retorn del Girona a l'Arcángel nou anys després. La tercera jornada tornarà a tocar a Montilivi, on els de Quique Álvarez rebran el Las Palmas el dissabte 29 a 2/4 de 10 del vespre (21:30).

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