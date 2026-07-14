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Izan: "Si pugem, segurament em tallaré la cua"

El migcampista blanenc assegura que fitxar pel Girona és "un gran pas endavant" a la seva carrera

Izan, avui entre Delfí Geli i Quique Cárcel

Izan, avui entre Delfí Geli i Quique Cárcel / Diari de Girona

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Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

Izan González estava lligat pel Girona des de l'hivern després de meravellar amb l'Europa a Primera RFEF i en un acord a tres bandes va acabar la temporada al Granada, a Segona. La previsió era que fes el salt a Primera amb el Girona aquesta temporada però el descens dels gironins l'obliga a continuar a la categoria de plata. "Quan vam parlar, l'equip era a Primera. Es va baixar i és el que hi ha. Segurament m'anirà bé estar un altre any a la categoria", ha dit aquest migdia durant la seva presentació com nou jugador del Girona. El selvatà reitera que ha vingut amb l'objectiu d'ajudar i aprendre alhora que considera que fitxar pel Girona és "un gran pas endavant" a la seva carrera.

Més enllà del futbol, el gran tret físic d'Izan és la cabellera amb què juga i entrena. Avui a la presentació se l'ha recollida en un monyo, però aviat es veurà voleiar per la gespa de Montilivi. En aquest sentit, ha explicat que des dels deu o dotze que duu la cua i, en un atac de sinceritat, ha confessat que espera que sigui història a finals de juny de l'any que ve. "Si pugem, segur que me la tallaré", ha dit.

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