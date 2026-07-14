Morante: "A Segona ningú regala res, caldrà picar molta pedra"
El migcampista lleonès assegura que ha crescut molt els darrers anys i pot aportar creativitat i veterania al mig del camp
Després d'Izan, li ha tocat el torn a Iván Morante. El migcampista lleonès arriba procedent del Burgos on ha brillat les dues darreres temporades en les quals, alhora, ha adquirit una capacitat defensiva que no tenia. "em considero un organitzador creatiu que ha crescut molt els darrers anys. Tot i ser jove, 25 anys, fa temps que sóc a la categoria i puc aportar veterania", ha dit. En aquest sentit, Morante ha explicat que "salvant les distàncies", d'entre tots els migcentres que han passat per Montilivi els darrers temps, a qui més s'assembla és a Aleix Garcia. "Compartim característiques com el desplaçament de pilota". En aquest sentit, Quique Cárcel ha confessat que feia "temps" que seguien Morante i que el fitxatge també s'hauria plantejat per Primera.
Morante ha detallat que s'ha integrat molt bé al grup i que hi ha molt bon ambient. "Coneixia l'Iván Martín del Vila-real B i en Bryan Gil de les seleccions". També va coincidir al planter del Vila-real amb Álex Baena. L'ex del Girona li va recomenar fitxar pel Girona. "Em va dir que era el lloc idoni". Pel que fa a la competició, Morante adverteix que la Segona és una categoria molt dura i que l'objectiu de l'ascens no serà gens fàcil. "Ningú regala res i fins i tot l'últim pot plantar cara al primer".
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