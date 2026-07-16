Entesa total entre el Girona i David López per renovar
El vallesà, de 36 anys, ha passat revisió mèdica avui i demà s'incorporarà als entrenaments a les ordres de Quique Álvarez
Amb Cristhian Stuani encara no hi ha acord perquè continuï una temporada més
Avança la pretemporada i, molt a poc a poc, es mouen coses a Montilivi. Avui ha estat dia de presentació, en aquest cas, la d'Oleksandar Pyshur. El davanter ucraïnès estava ja anunciat de feia setmanes i ja estava a les ordres de Quique Álvarez. Sí que tindrà una cara nova a l'entrenament de demà el tècnic blanc-i-vermell. Bé, no ben bé nova. Serà David López, amb qui el club ha arribat a un acord per renovar per una temporada més després d'uns dies de negociació. Segons la SER, el central de Sant Cugat del Vallès ja ha superat avui la revisió mèdica pertinent i demà s'integrarà a la feina amb els seus companys. Més aturada està l'altra renovació pendent, la del capità Cristhian Stuani, amb qui encara no hi ha entesa.
La continuïtat de David López era un moviment esperat i desitjat per Quique Álvarez, que ja ho va deixar clar el dia de la presentació. L'experiència i coneixement del vestidor del vallesà és un factor a tenir en compte a l'hora de construir un equip que serà molt diferent del del curs passat. Aquí hi entra Portu i hauria de ser-hi també Stuani. David López, que a l'octubre farà 37 anys, ha acceptat renovar amb una important rebaixa salarial respecte els darrers cursos. L'ex de l'Espanyol va disputar tan sols sis partits la temporada passada, el darrer dels quals el decisiu contra l'Elx malgrat una llarga inactivitat. Des que va arribar a Montilivi l'estiu del 2022 lliure de l'Espanyol, el defensa ha jugat 86 partits amb la samarreta blanc-i-vermella en els quals ha marcat vuit gols.
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