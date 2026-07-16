Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Llei d'AmnistiaGemma GeisPlaça Josep PallachFira de Circ al Carrerbessons ManlleuPedro PorroArgentina - AnglaterraMundial futbol
instagramlinkedin

El porter del filial, Sergi Puig, puja al primer equip del Girona

El de Premià de Mar, que al novembre farà 28 anys, competirà, en principi, amb Gazzaniga i Krapyvtsov

Ha estat a les ordres de Quique Álvarez les dues darreres temporades

Sergi Puig, en acció durant un partit amb el Girona B

Sergi Puig, en acció durant un partit amb el Girona B / Girona FC

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

L’adéu de Rubén Blanco havia deixat una vacant a la porteria del Girona. Amb Gazzaniga i Krapyvtsov amb contracte, el club s’ha decantat per l’opció de promocionar Sergi Puig, porter del filial. El de Premià, que al novembre farà 28 anys, fa el salt al primer equip després de dues bones temporades a les ordres de Quique Álvarez. Format al planter del Barça fins al filial també ha passat per l’Hospitalet (17-18), Conquense (18-19), Las Palmas Atlètic (20-21), Sabadell (22-23) i Sestao (23-24), a més de tastar la Segona amb el Ponferradina (21-22).

Caldrà veure ara si Gazzaniga i Krapyvtsov es mantenen a la plantilla o bé si es planteja algun tipus de sortida per a algun. Si fos així, el Girona cercaria un porter amb experiència a la categoria.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents