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Pyschur: “No vull ser Dovbyk; vull ser jo mateix”

El nou davanter ucraïnès del Girona assegura que jugar a la lliga espanyola era un “somni” des que era petit i que Kprapyvtsov i Vanat li han parlat molt bé del club

Pyschur, durant la presentació

Pyschur, durant la presentació / Marc Brugués

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Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

El Girona ha presentat aquest migdia el tercer dels tres fitxatges que ha fet fins ara, Oleksander, Sasha, Pyschur. El davanter ucraïnès, de 21 anys, arriba carregat d’il·lusió per complir “el somni” que tenia de petit de jugar en una lliga europea. Les primeres sensacions a Girona han estat “molt positives” tot i que reconeix que necessitarà un dies per adaptar-se, sobretot a “la calor”. Pyschur ha refusat les comparacions amb Artem Dovbyk, l’últim davanter ucraïnès de Montilivi, que va ser pitxtixi la temporada 2023-24. “No vull ser Dovbyk; vull ser jo mateix”, ha dit.

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