David López torna a ser un més al Girona
El Girona confirma la renovació del central per una temporada i aquest matí ja s'ha entrenat a les ordres de Quique Álvarez
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A manca de més fitxatges, Quique Álvarez ha rebut avui una bona notícia en forma de renovació. El Girona ha fet oficial la continuïtat de David López per una temporada més i el central de Sant Cugat del Vallès ja s'ha entrenat aquest matí a la Massana amb els seus companys. López, que a l'octubre farà trenta-set anys, enceta ,doncs, la cinquena temporada a Montilivi, on va arribar l'estiu del 2022 procedent de l'Espanyol. El curs passat, una lesió primer i la consolidació de la parella Vitor Reis-Blind, després, només va disputar sis partits. Això sí, en l'últim contra l'Elx va ser titular. Ara, renova a la baixa per continuar sumant futbolísticament i, alhora, aportar veterania al vestidor.
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