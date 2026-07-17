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L’Olympiakòs pagarà set milions per Joel Roca

L’extrem de Camprodon, de 21 anys, s'incorpora a l'estada de pretemporada que fa l'equip grec als Països Baixos

El Girona es reserva un 20% d'un futur traspàs a un altre equip

Joel Roca, en acció durant el darrer partit de la temporada passada contra l'Elx

Joel Roca, en acció durant el darrer partit de la temporada passada contra l'Elx / Marc Martí Font

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Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

L’etapa de Joel Roca al Girona arriba a la seva fi. El fort interès de l’Olympiakòs per fitxar-lo i una oferta ben llaminera van fer que el jugador decidís fer el pas cap a un dels grans de Grècia, que disputarà la prèvia de la Lliga de Campions. Mancava, això sí, l’acord entre el club hel·lè i el Girona, que ja ha arribat. Tant és així, que després de superar la revisió mèdica, Roca va signar ahir el contracte a Atenes abans de viatjar cap a Amsterdam per incorporar-se a la pretemporada de l’equip. El traspàs es tancarà per gairebé set milions i, el Girona es reserva, segons la SER, el 20% d’una futura venda cap a un altre equip. Roca, de 21 anys, volarà de Montilivi després d’una temporada en què va ser un dels destacats tot i el descens, amb tres gols i una assistència a Primera.

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