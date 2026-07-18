Un altre trencaclosques a la porteria del Girona?
Amb l’ascens de Puig del filial, el club ja té tres porters confirmats per aquest curs, a l’espera de si es planteja una sortida de Gazzaniga o de Krapyvtsov, tots dos amb contracte en vigor
Després d’un parell de temporades on la porteria ha viscut episodis de tots colors, amb negatives de jugar, males cares o fitxatges estranys, el Girona, a les portes del primer partit de pretemporada sembla tenir la porteria tancada. Sembla només, perquè a Montilivi passen coses imprevistes els darrers dies de mercat i més en aquesta posició. De moment però, amb l’ascens procedent del filial de Sergi Puig, Quique Álvarez compta amb tres porters amb contracte a la plantilla. El de Premià de Mar, de 27 anys, s’afegeix a Paulo Gazzaniga i Vladislav Krapyvtsov en la lluita pel lloc de titular sota pals. D’entrada, per galons i experiència, Gazzaniga, titular les darreres quatre temporades i mitja surt amb avantatge respecte als altres. El jove ucraïnès tan sols ha jugat cinc partits en una temporada i mitja sense demostrar gaire res mentre que Puig, tot i que va tastar la categoria amb el Ponferradina fa uns anys, ve de Segona i Tercera RFEF.
A partir d’aquí, caldrà veure com avança el mercat, perquè no s’hauria de descartar algun moviment de sortida que fes que, de retruc, n’hi hagués algun altre d’entrada. Opcions com ara que Krapyvtsov, lligat fins al 2029, pugui sortir cedit a la recerca de minuts o que a Gazzaniga, amb contracte per aquesta temporada i prou, li sorgeixi alguna proposta interessant podrien sacsejar altre cop una posició molt convulsa els darrers temps.
En aquest sentit, ahir es va confirmar que un dels darrers porters del, Girona, Pau López, va rescindir amb el Betis per signar fins al 2029 amb l’Andorra. El gironí, doncs, tornarà a Montilivi enguany amb els del Principat. Mentrestant, qui va ser porter gironí, el curs passat, Marc-André Ter Stegen té un peu i mig a l’Ajax. L’alemany ja no s’entrena amb el Barça, que en negocia la cessió al conjunt neerlandès, on es retrobarà amb Míchel. Per la seva banda, Rubén Blanco, que es va quedar en blanc i sense debutar la segona volta passada, ha fitxat pel Yokohama Marinos. Mentrestant, Dominike Livakovic ha estat el titular, i a bon nivell, de Croàcia en aquest Mundial.
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