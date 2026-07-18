Joel Roca ja és de l'Olympiakòs
El Girona i el conjunt grec confirmen oficialment el traspàs del ripollès que deixarà uns set milions d'euros a Montilivi
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
El Girona debuta aquesta tarda en un amistós contra l'Al Qadsiah saudita a Vilablareix. Al partit no hi serà Joel Roca, que de fet, ja fa dies que no s'entrena amb l'equip. Roca era a Atenes tancant el seu fitxatge per l'Olympiakòs i des de fa un parell de dies és a Amsterdam a la concentració de pretemporada de l'equip grec. Fins avui però no s'ha fet oficial el traspàs, que es tanca per uns set milions a banda d'un tant per cent d'una futura venda a un altre equip. Format al planter blanc-i-vermell, Roca, de 21 anys, va ser un dels jugadors destacats de l'equip la temporada passada a Montilivi malgrat el descens.
- Vilamalla imposa multes de 3.000 euros cada quinze dies a Primafrio fins que no cessi l'activitat
- Les matrícules canvien aquest juliol: aquestes són les noves lletres que començaran a veure’s als cotxes
- Experts en climatització i arquitectes coincideixen: El truc que pot refrescar més casa teva sense gastar ni un euro més
- L’Hospital de Figueres incorpora una tècnica innovadora per realitzar la cirurgia de fimosi d’una forma més precisa i àgil
- Mor Domènec Espadalé, expresident de la Cambra de Girona i empresari garrotxí
- Necrològiques del 17 de juliol de 2026
- Els Agents Rurals intensifiquen la vigilància per mar a les illes Medes, el cap de Creus i el litoral de l'Empordà
- Tornen a detenir el professor de Torroella acusat de tocaments arran de vuit noves denúncies