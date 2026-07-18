Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Moratòria botigues ciclismeLluc SalellasMort Domènec EspadaléJoel RocaProfessor TorroellaNaixements GironaAgenda GironaMundial futbol
instagramlinkedin

Joel Roca ja és de l'Olympiakòs

El Girona i el conjunt grec confirmen oficialment el traspàs del ripollès que deixarà uns set milions d'euros a Montilivi

Joel Roca lluita amb Víctor García (Llevant)

Joel Roca lluita amb Víctor García (Llevant) / Ana Escobar/Efe

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

El Girona debuta aquesta tarda en un amistós contra l'Al Qadsiah saudita a Vilablareix. Al partit no hi serà Joel Roca, que de fet, ja fa dies que no s'entrena amb l'equip. Roca era a Atenes tancant el seu fitxatge per l'Olympiakòs i des de fa un parell de dies és a Amsterdam a la concentració de pretemporada de l'equip grec. Fins avui però no s'ha fet oficial el traspàs, que es tanca per uns set milions a banda d'un tant per cent d'una futura venda a un altre equip. Format al planter blanc-i-vermell, Roca, de 21 anys, va ser un dels jugadors destacats de l'equip la temporada passada a Montilivi malgrat el descens.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents