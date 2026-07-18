L'era Quique Álvarez comença amb empat (0-0)
El Girona s'estrena amb una igualada sense gols contra l'Al-Qadsiah saudita en un partit en què debuten Pyschur, Morante i Izan
L'equip millora a la segona part i Dawda, Iván Martín i Lass tenen ocasions per poder desfer l'empat
Ben pocs jugadors dels que avui han estat titulars en el primer amistós de pretemporada ho seran el 16 d’agost en l’estrena a la Lliga contra el Leganés a Montilivi. El procés de reconstrucció del Girona continua amb tanta, o més, feina als despatxos que a la gespa. Al terreny de joc, aquesta tarda, l’era Quique Álvarez ha donat el tret de sortida amb un empat sense gols contra l’Al-Qadsiah saudita. Un entrenament més, és clar, per anar agafant la forma i en què el resultat era el de menys. Això sí, guanyar sempre és bo per a les sensacions i per girar full i començar a generar trempera. Ha estat un dia per veure en acció les poques cares noves de l’equip i alguns vells coneguts. Morante, fitxat del Burgos, i Pyschur han estat titulars en un onze on també hi eren Van de Beek, Misehouy i els joves Antal, Gibi i Júnior -atenció a aquest noi- Holmes. No van ser de la partida, Francés, Vanat, Portu, Jastin i Puig, que es recuperen de lesions i molèsties ni David López, acabat de reincorporar-se al grup ni Tsygankov ni Asprilla, amb permís.
Amb les cames pesades i una calor de Maria Santíssima ha costat veure ocasions. De futbol, gens. Ha calgut esperar després de la pausa d’hidratació quan els saudites han fet la primera rematada amb cara i ulls mitjançant Al Qahtani amb jugada per la dreta que acaba a l’exterior de la xarxa. Per part gironina, poca cosa, un parell d’esprints de Bryan Gil i poca cosa més. Sí que s’han vist bones maneres a Morante, amb presència i ganes d’agafar galons i a un Artero hipermotivat després de deixar enrere el calvari de les lesions.
A la represa, ha estat el torn de veure el tercer fitxatge, Izan González. El blanenc ha jugat per davant d’una defensa de tres amb Arnau, Junior i Badia. Ja amb Minsu, Iván Martín o Abel Ruiz al camp, el Girona ha fet un pas endavant ofensivament. Després que els saudites estavellessin una pilota al travesser en una gran acció d'Almena, han arribat les ocasions gironines. Iván Martín ha perdonat un un contra un claríssim, Dawda ha rematat desviat i Lass ha fet lluir el porter en les ocasions més clares gironines. Abans del final, Dawda ha tornat a gaudir d'un parell de bones oportunitats que no ha resolt bé. Al final, el marcador no s'ha mogut. Hi ha molta feina per fer.
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