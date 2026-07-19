Xavier Aguilar és el nou delegat del Girona
L’exàrbitre assistent de Primera Divisió va estrenar-se dissabte contra l’Al-Qadsiah com a relleu de Javi Galiano, jubilat el mes passat
Des casa seva, amb aire condicionat, des d’una piscina fent un refresc o al seu poble natal. Allà on fos, dissabte a la tarda, Javi Galiano va veure tranquil i, sobretot fresc, el partit d’estrena de la pretemporada del Girona contra l’Al-Qadsiah (0-0). Jubilat el mes passat, Galiano ja té relleu al Girona. L’escollit és un altre exàrbitre assistent de Primera Divisió, Xavier Aguilar Rodríguez. El gironí es va retirar el 2019 després d’una trajectòria que va començar quan tenia catorze anys i que el va dur a estar dotze temporades a Primera acompanyant Iturralde González, Mateu Lahoz, Clos Gómez o Estrada Fernández, entre d’altres. A més a més, va ser assistent internacional des del 2010.
Informador del Comitè Tècnic d’Àrbitres des de llavors, i habitual a la llotja de Montilivi, Aguilar enceta un repte ara al Girona. No haurà d’assumir totes les tasques de Galiano, que s’han repartit, però sí que les funcions de delegat els dies de partit i el tracte amb els àrbitres seran cosa seva. Dissabte va ser el primer dia.
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