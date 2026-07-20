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Artero: «És el meu millor moment dels últims tres anys»

El bisbalenc ha superat el calvari de les lesions i va deixar molt bones sensacions en el debut dissabte contra l'Al-Qadsiah

Artero va reaparèixer dissabte a Vilablareix contra l'Al-Qadsiah

Artero va reaparèixer dissabte a Vilablareix contra l'Al-Qadsiah / Girona FC/Nuri Marguí

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Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

Minsu, Júnior Holmes i Morante van ser algunes de les petites notes positives que va deixar el primer amistós de la pretemporada del Girona contra l’Al-Qadsiah. N’hi va haver una altra. Segurament, la més destacada i interessant, que va ser la reaparició a un nivell més que notable de Ricard Artero. Veient-lo, ningú diria que venia d’un calvari de tres anys de lesions en què amb prou feines ha pogut jugar un parell d’estonetes amb el filial. «Estic en el millor moment dels últims tres anys. I més preparat que mai. Em falta una mica de ritme de competició però estic motivat i preparat». Artero va entrar a la mitja hora de joc en el lloc de Van de Beek i va tenir gairebé seixanta minuts d’hiperactivitat en què va deixar ben clar que vol un lloc a la primera plantilla. «És el que faré en cada partit i cada entrenament. Gaudir-ne i competir el màxim. És el que sé fer i el que es mereix aquest club», deia al final del partit. El bisbalenc confia que Quique Álvarez hi compti. «La idea principal és fer una bona pretemporada, preparar-se i demostrar el nivell que tinc, que segur que ho faré».

El migcampista bisbalenc explicava que les sensacions generals són «molt bones» fins ara amb el nou cos tècnic i que el vestidor està aïllat i viu amb naturalitat la fressa d’altes i baixes que hi ha a l’entorn. «Si hi ha d’haver canvis, que n’hi hagi. Estem tranquils i no ens afecta. Som els que som i d’aquí un mes potser en som uns altres. Els que siguem, lluitarem per l’objectiu de tornar a Primera». Un repte ,el de l’ascens «tant o més interessant que jugar la Champions», pel baix-empordanès.

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