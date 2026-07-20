Tsygankov es reenganxa per a l’estada a la Vall d’en Bas
L’extrem ucraïnès dona per finalitzades les vacances i se suma a l’expedició a la Garrotxa, on l’equip de Quique Álvarez hi fa una estada al Royalverd Training Center
Avui, Quique Álvarez ha bufat les espelmes pel seu 51è aniversari en el millor moment de la seva carrera professional. L’entrenador ha passat de dirigir el Girona B a Segona RFEF a liderar el projecte del primer equip a Segona Divisió per lluitar per l’ascens després de perdre la màxima categoria amb Míchel Sánchez a la banqueta el curs passat. És per això que en comptes de celebrar-ho a casa, amb la família, el tècnic ho ha fet a la Garrotxa, envoltat de camps de futbol, el massís del Puigsacalm i el seu nou equip de treball. Coincidint amb l’inici de la segona setmana sencera de pretemporada -el Girona va tornar a la feina el passat 8 de juliol-, el conjunt blanc-i-vermell ha realitzat el primer entrenament al Royalverd Training Center de la Vall d’en Bas on s’hi estarà fins dissabte per intensificar la preparació en un entorn habitual els darrers estius de cara a l’inici de lliga contra el Leganés a l’estadi de Montilivi a mitjan agost.
La principal novetat de l’expedició gironina ha estat Viktor Tsygankov. L’extrem ucraïnès, que va comptar amb uns dies extra de permís perquè un cop finalitzada la temporada passada va continuar l’activitat disputant compromisos internacionals amb la seva selecció, ha donat per finalitzades les vacances i ja sua la samarreta al costat dels seus companys. D’aquesta manera, només faltarà per reenganxar-se al Girona Azzedine Ounahi, que va jugar el Mundial amb el Marroc fins als quarts de final i encara li queden uns dies de descans, a part de continuar pendents de la situació de Cristhian Stuani amb el qual encara no hi ha un acord per a la renovació.
Després de l’estrena amb un empat sense gols contra l’Al-Qadsiah saudita (0-0) en el primer partit amistós de la pretemporada, els de Quique Álvarez treballen aquests dies per reforçar tant els aspectes físics com tàctics i confien millorar la seva versió, sobretot a la porteria contrària, en els dos amistosos que disputaran durant l’estada a la Garrotxa. Un serà el clàssic de l’estiu contra l’Olot de Segona RFEF aquest dimecres al Municipal d’Olot (20.00 h) i l’altre contra l’Alabès de Primera Divisió dissabte al Royalverd Training Center (10.30 h), a porta tancada, per donar per acabada la intensa setmana d’entrenament. En aquests dos encontres, segurament, tampoc s’hi veuran Alejandro Francés, Vladyslav Vanat, Portu, Jastin Garcia, Sergi Puig ni Yáser Asprilla, que continuen els processos de recuperació de les seves respectives lesions i molèsties; mentre que podria aparèixer un David López amb més entrenaments.
L’extrem colombià, el qual s’exercita al marge per la lesió al genoll que va patir el curs passat mentre estava cedit amb el Galatasaray, continua a l’espera de resoldre el seu futur, igual que bona part de la plantilla. Resten pendents de les ofertes que puguin tenir futbolistes com Tsygankov, Arnau Martínez, Fran Beltrán, Àlex Moreno o Iván Martín. De moment, el Girona només ha anunciat tres fitxatges (Oleksandr Pyshchur, Izan González i Iván Morante) i tots tres han debutat.
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