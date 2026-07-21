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El Girona presenta la tercera equipació inspirada en la Costa Brava

La tercera equipació per a la temporada 2026-27 és de color turquesa com a referència a les aigües cristal·lines de la costa gironina

Les imatges de la tercera equipació del Girona FC

Les imatges de la tercera equipació del Girona FC

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Les imatges de la tercera equipació del Girona FC / GIRONA FC / DDG

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Tatiana Pérez

Tatiana Pérez

Girona

Els aficionats del Girona ja saben al cent per cent com vestirà l'equip de Quique Álvarez la temporada 2026-27. El club blanc-i-vermell ha presentat aquest matí la tercera equipació (l'última que faltava per revelar), la qual està inspirada en la Costa Brava i per això és de color turquesa com a referència a les aigües cristal·lines de la costa gironina.

De moment, el Girona només ha posat a la venda la samarreta de la tercera equipació en les talles d'adult i infantil per un preu de 80 i 70 euros respectivament -més el nom i dorsal (15 euros) i el pegat de competició (3,50 euros) a part, en cas que es desitgi- i faltarien per conèixer-se els pantalons i les mitgetes. Està disponible des d'avui a les botigues oficials de la Rambla de la Llibertat i de l'estadi de Montilivi, així com la botiga online.

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La tercera equipació, com la resta, forma part de la campanya global "Tot comença creient-hi", tenint en compte que el principal objectiu del nou curs és tornar a la Primera Divisió després del descens al final de la temporada passada, i la samarreta hauria nascut sota el concepte "Verd esperança" amb el mateix títol que porta la segona equipació del Betis i que va sortir a la llum la setmana passada.

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