Quique Álvarez es torna a creuar amb Roger Vidal en l’amistós a Olot
El Girona afronta el segon partit de pretemporada contra l’Olot
El tècnic olotí diu que «hem de ser valents com amb l’Espanyol»
Entre sessió i sessió a l’estada a la Vall d’en Bas, el Girona es desplaçarà aquesta tarda al Municipal d’Olot (20.00 h) per disputar el seu segon partit amistós de pretemporada i que ja és un clàssic de l’estiu.
«Tinc ganes que vingui gent al camp. És un partit de futbol de nivell i de proximitat», va animar Roger Vidal a la gent a assistir avui a l’estadi. El tècnic de l’Olot va assegurar en la prèvia que «afrontem el partit amb il·lusió per continuar treballant el que posem en pràctica als entrenaments i, sobretot, pel rival. El Girona és un equip de la província, professional, de Segona Divisió, i ens il·lusiona rebre’ls com cada any». «El Girona segur que serà un candidat a l’ascens. Coneixem el cos tècnic perquè l’any passat estava al filial i segur que tindrà una proposta atractiva. Hem de ser valents com el dia de l’Espanyol», va afegir.
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