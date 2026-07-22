El Girona analitza tècnicament uns terrenys a Vilablareix com a possible ubicació del nou estadi
Diversos veïns de la zona de darrere el Pavelló han alertat de perforacions profundes amb les quals el club es vol garantir la viabilitat per construir-hi el camp nou
A l’espera de novetats esportives en forma d’incorporacions o traspassos, les notícies al Girona arriben d’una carpeta que semblava aparcada arran del descens a Segona: el nou estadi. No, no hi ha res fet ni decidit, però unes perforacions profundes en uns terrenys de Vilablareix a aixecat la llebre. Veïns del poble s’han posat en contacte amb aquest diari per informar de les actuacions en uns terrenys de darrere el Pavelló, que han estat confirmades pel Girona. Es tracta, doncs, d’unes anàlisis geotècniques per tal de garantir la possible construcció d’una gran infraestuctura com seria un estadi. Des del club es reconeix que és una possible ubacació per a un projecte en el qual fa temps que s’hi treballa i pel qual s’han mirat també altres indrets. Sí que hi ha converses i negociacions encetades amb els propietaris d’aquest solar, que, encara no és propietat del club.
“És el projecte que canviarà la història del club”, deia al novembre el director general Ignasi Mas-Bagà mentre obria de bat a bat la possibilitat de deixar Montilivi. "No parlem d’anar-nos-en lluny i, si ho hem de fer, seria per un projecte millor”. “No ens podem equivocar”, afegia tot recordant que quan es tingui clara la ubicació, exposarien el projecte. Avui ha vist la llum una nova pista que sembla que podria ser ben indicativa. En aquest sentit, els terrenys són molt a prop de la Ciutat Esportiva que el club té a mig construir i la ubicació, per tant, encaixaria d'allò més. En tot cas, no es tracta d'una cosa que s'hagi de desencallar imminent sinó que serà un procés llarg, farcit de burocràcia i permisos, a banda dels estudis geotècnics, pertinents amb els quals es vol assegurar no fallar el tret.
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