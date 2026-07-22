Minsu brilla en la victòria del Girona a Olot (1-3)
Els de Quique Álvarez guanyen el primer partit de pretemporada gràcies a dos gols del coreà i un de Sarasa
El jove extrem, cedit el curs passat a l'Andorra, desequilibra el duel a base de velocitat i espurna a la primera part
Tres mesos i mig després -l’últim cop va ser contra el Vila-real a Montilivi el 4 d’abril-, el Girona ha tornat a guanyar un partit. Ha estat aquest vespre al Municipal contra un Olot en un dia que serà recordat per l’exhibició de Minsu. Quina sensació tan estranya, la de la victòria. I encara més sense poder-la assaborir perquè les victòries en els amistosos d’estiu són de sucre. Això sí, sempre va bé guanyar per recuperar sensacions i continuar construint el que ha de ser el Girona 26-27. L’Olot, amb una mica més de rodatge que contra l’Espanyol, ha plantat cara, però s’ha vist incapaç d’aturar un Minsu, que tenia ganes de passar-s’ho bé.
Costava poc millorar les prestacions ofertes pel Girona dissabte passat en l’estrena contra l’Al-Qadsiah a Vilablareix (0-0). L’escenari -feia patxoca- era diferent i això encomanava a prendre’s el partit d’una altra manera. Les peces, això sí, eren les mateixes, amb molta joventut al camp i jugadors que qui sap on seran d’aquí a quinze dies. Izan González ha estat l’únic fitxatge titular i si bé no ha desentonat, qui ha brillat amb llum pròpia ha estat una altra cara nova. Un dels que -només faltaria això- no s’hauria de moure malgrat els molts cants de sirena que li han arribat: Kim Minsu. El jove coreà, a qui el Girona intenta millorar un contracte que acaba el pròxim juny, ha estat l’element més destacat d’una primera part ben entretinguda. Seus han estat els primers gols de la pretemporada blanc-i-vermella i de les seves botes també han nascut les millors ocasions, desfetes pel porter Saucedo davant seu i d’Abel Ruiz. Especialment maco ha estat el segon, quan s’ha driblat el porter i amb l’esquerra ha definit a la perfecció.
Minsu solet havia liquidat a la mitja part. A la represa, els dos equips han presentat formacions pràcticament diferents. Per l’Olot només han continuat Ayala, Soler i Rius mentre que pel Girona tan sols Antal. Això ha permès veure el debut amb el primer equip del porter Sergi Puig. De seguida, el Girona ha rematat la feina amb un gol, amb el pit, de Javi Sarasa.
Els canvis feien que el partit s’esquerdés i arribarien oportunitats perquè el Girona ampliés encara més el marcador. La mala punteria de Pyschur, en una rematada amb el cap, i una aturada de molts reflexos de Ballesté a boca de canó a Van de Beek mantenien el 0-3 al marcador. El neerlandèss'ha mostrat molt actiu tot i no trobarel premi del gol. Sí que el trobaria Marc Mas, en transformar un penal comès per Francés a Dani González en l’últim minut.
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