L’Udinese tindria el nom d’Abel Ruiz a l’agenda
Abel Ruiz va jugar només mitja hora en l'amistós contra l’Olot en una pauta física marcada per controlar-li les càrregues de treball. El davanter valencià, de 26 anys, va ser un dels jugadors amb menys minuts de la plantilla la temporada passada -no va arribar a superar els 200 minuts- a causa dels problemes físics i, amb contracte fins al 2029, el Girona podria buscar-li una sortida aquest estiu, tenint en compte també que a hores d’ara l’atac de l’equip de Quique Álvarez compta amb més futbolistes com Vanat, Minsu o Pyshchur i s’ha presentat una oferta de renovació a Stuani.
En aquest sentit, des d’Itàlia apunten l’interès de l’Udinese pel jugador blanc-i-vermell. Segons expliquen diversos mitjans que segueixen l’actualitat del conjunt italià, l’Udinese s’hauria preocupat per la situació d’Abel Ruiz i tindria el seu nom a l'agenda amb la intenció d’oferir-li una altra opció per a la davantera al tècnic Kosta Runjaic.
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