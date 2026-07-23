Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Retards R11Etapa fèrtil donesCondemna conductor Els ÀngelsAgressió TaialàGelateria RoliTerrenys VilablareixGrup CañigueralDeflagració Sants
instagramlinkedin

L’Udinese tindria el nom d’Abel Ruiz a l’agenda

Abel Ruiz va ser titular en l'amistós contra l'Olot.

Abel Ruiz va ser titular en l'amistós contra l'Olot. / Aniol Resclosa

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Girona

Abel Ruiz va jugar només mitja hora en l'amistós contra l’Olot en una pauta física marcada per controlar-li les càrregues de treball. El davanter valencià, de 26 anys, va ser un dels jugadors amb menys minuts de la plantilla la temporada passada -no va arribar a superar els 200 minuts- a causa dels problemes físics i, amb contracte fins al 2029, el Girona podria buscar-li una sortida aquest estiu, tenint en compte també que a hores d’ara l’atac de l’equip de Quique Álvarez compta amb més futbolistes com Vanat, Minsu o Pyshchur i s’ha presentat una oferta de renovació a Stuani.

En aquest sentit, des d’Itàlia apunten l’interès de l’Udinese pel jugador blanc-i-vermell. Segons expliquen diversos mitjans que segueixen l’actualitat del conjunt italià, l’Udinese s’hauria preocupat per la situació d’Abel Ruiz i tindria el seu nom a l'agenda amb la intenció d’oferir-li una altra opció per a la davantera al tècnic Kosta Runjaic.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els Mossos alerten del 'mètode de la sembra': el robatori silenciós que cada cop és més habitual als aparcaments
  2. Ni als 65 ni als 67 anys: aquesta és l'edat de jubilació que proposen alguns experts perquè el sistema sigui viable
  3. Enxampen un cotxe esportiu d'alta gamma en sentit contrari a la Jonquera amb 95 quilos de droga
  4. El perill d'incendi obliga a tallar la llum a un bloc sencer de Salt durant més de quinze dies
  5. Un xofer perd el control d’un autobús i s'accidenta amb una quarantena de passatgers a Blanes: sis ferits evacuats
  6. Un nen de quatre anys resulta ferit en un accident amb una moto en un pas de vianants de Girona
  7. Sabies que la porta ferrada de Sant Feliu de Guíxols no és una porta i conserva més de mil anys d'història?
  8. L'Ajuntament de Girona corregirà prop de 500 rebuts de la taxa d'escombraries per un ús no habitual mal aplicat

L’Udinese tindria el nom d’Abel Ruiz a l’agenda

L’Udinese tindria el nom d’Abel Ruiz a l’agenda

Aquests són els 17 municipis gironins que s'han presentat a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles

Aquests són els 17 municipis gironins que s'han presentat a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles

La filla petita d'Angelina Jolie i Brad Pitt també demana eliminar el cognom del seu pare

La filla petita d'Angelina Jolie i Brad Pitt també demana eliminar el cognom del seu pare

L'alcohol és la substància més utilitzada en els casos de submissió química

L'alcohol és la substància més utilitzada en els casos de submissió química

Zapatero no aclareix l'origen de les joies ni els seus cobraments com a assessor però insisteix en la seva innocència

Zapatero no aclareix l'origen de les joies ni els seus cobraments com a assessor però insisteix en la seva innocència

Presó per al jove de 18 anys acusat de matar una veïna de 75 anys a Soses

Presó per al jove de 18 anys acusat de matar una veïna de 75 anys a Soses

La mare del nadó maltractat admet davant del jutge que va consultar a internet informació sobre fissures anals

La mare del nadó maltractat admet davant del jutge que va consultar a internet informació sobre fissures anals

Uns 2.500 gironins de 18 anys han sol·licitat el bo cultural durant el primer mes

Uns 2.500 gironins de 18 anys han sol·licitat el bo cultural durant el primer mes
Tracking Pixel Contents