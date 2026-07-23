Minsu es posa a disposició de Quique Álvarez: "La meva feina és marcar gols i ajudar l'equip"
L'extrem sud-coreà va marcar un doblet en l'amistós contra l'Olot
Després de molts anys il·lusionant amb el seu futur, Kim Minsu per fi té l'oportunitat de brillar amb el primer equip. El descens del Girona a Segona Divisió ha obert la porta de bat a bat a un jugador que la temporada passada va brodar-ho en la cessió a l'Andorra, amb sis gols i quatre assistències en 40 partits disputats a la Lliga Hypermotion, i, de moment, ha entrat amb bon peu. L'extrem sud-coreà, de 20 anys, va ser un dels més destacats en l'amistós d'ahir contra l'Olot (1-3) i va protagonitzar una exhibició de futbol a la gespa del Municipal d'Olot la qual va culminar amb un doblet.
"Intento fer el mateix de sempre. Fer la meva feina, que és marcar gols i ajudar el màxim possible a l'equip. Em sento bé. Estic molt content", va assegurar Minsu després del partit. Res nou per al jove futbolista i tampoc per a Quique Álvarez, que el coneix perfectament d'haver-lo tingut abans que se n'anés a convertir-se en professional a l'Andorra. "Tinc molt bona relació amb Quique perquè vaig estar una temporada amb ell i vam pujar a Segona RFEF. La veritat és que tinc molt bones sensacions amb ell. Hem de seguir, aquesta és una nova temporada", va dir. I va afegir: "Anar a l'Andorra va ser un gran salt per mi, però la veritat és que m'he sentit molt bé a Segona Divisió. Tinc moltíssima confiança i estic disposat a ajudar l'equip". No sense recordar que "a Segona Divisió cada partit és molt difícil i complicat perquè a la que penses que ja el tens acabes encaixant i et guanyen". Sap de què parla.
Minsu, que està en negociacions amb la direcció esportiva blanc-i-vermella per renovar un contracte que finalitza l'any vinent (2027), gairebé es posa en un embolic quan després de l'encontre se li va preguntar sobre la seva continuïtat al Girona. "Estic pensant en quedar-me. És clar, si tinc millors oportunitats estic disposat a tot". Ho va comentar amb la boca petita, tímid, i adonant-se a mesura que parlava que s'estava ficant en un jardí perquè ha despertat l'interès de grans clubs. És per això que no li va donar més importància i de seguida va canviar de tema. "Tant de bo jugar amb Jastin al Girona. Em sento molt feliç i còmode jugant amb ell. A veure si podem jugar junts a les dues bandes", va apuntar fent referència a les experiències que han viscut plegats des de l'Acadèmia al club andorrà el curs passat. Va aprofitar també per posar-se a disposició de Quique Álvarez: "Estic provant diverses posicions. En Quique em coneix molt bé i estic disposat a jugar on sigui. Donaré el màxim possible per ser el millor".
La gran sensació de la pretemporada del Girona va intentar animar a l'afició. "Estem amb moltes ganes i responsabilitat. Tenim l'objectiu d'ascendir. Som-hi, Girona!", va dir atrevint-se amb el català després d'haver fet les altres declaracions en castellà. Sobre el conjunt gironí va explicar que "estem molt bé, amb molt bones sensacions. Hem de seguir per aquesta línia perquè l'objectiu és l'ascens. Hem de continuar endavant". "Hi ha moltes ganes i il·lusió. També molta responsabilitat. Veig molt bé l'equip".
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