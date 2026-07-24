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El Girona C: un nou equip per a estrangers a Quarta Catalana

El club blanc-i-vermell va més enllà en la creació del nou conjunt per a, sobretot, jugadors nord-americans i l’inscriu a l’última categoria del futbol català

Una acció d'un partit del Girona B la temporada passada.

Una acció d'un partit del Girona B la temporada passada. / David Aparicio

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Tatiana Pérez

Tatiana Pérez

Girona

La projecció internacional del Girona creix cada vegada més amb programes de formació als Estats Units, com el campus a Pennsilvània; la participació dels equips de l’Acadèmia en tornejos d’arreu d’Europa; o l’organització d’experiències futbolístiques a tots els nivells per a jugadors d’entre 7 i 23 anys d’arreu del món. La temporada 2026-27, el club blanc-i-vermell va més enllà i el passat mes d’abril va anunciar un nou programa de desenvolupament futbolístic destinat a jugadors, sobretot, nord-americans el qual preveia la creació d’un nou equip: el Girona C. En un principi, s’havia plantejat que el conjunt per a estrangers pogués disputar diversos partits amistosos per completar el procés formatiu i competitiu dels futbolistes participants; finalment, però, s’ha apostat per inscriure’l a Quarta Catalana, l’última categoria del futbol català, i que comenci des de zero amb la idea que els integrants del grup puguin gaudir d’un aprenentatge complet amb la responsabilitat que suposa competir en una lliga de setembre a maig (o juny si l’equip es classifica per al play-off).

De fet, el Girona no és l’únic club professional que ha tingut aquesta idea. Entitats com el Betis i el Leganés fa temporades que segueixen un model similar i a la seva estructura tenen un tercer equip o, fins i tot, un quart. En el cas dels bètics, per exemple, l’any 2022 van recuperar el Betis C per començar des de l’última categoria territorial andalusa i donar continuïtat als jugadors que finalitzaven l’etapa juvenil alhora que els retenien abans de poder fer el pas definitiu al Betis Deportivo, el filial. Des d’aleshores, el Betis C ha aconseguit quatre ascensos consecutius i enguany s’estrenarà a Tercera RFEF. Per la seva part, el Leganés té un C i un D a les categories regionals madrilenyes a part del segon equip de Tercera RFEF.

El Girona C el formaran, principalment, jugadors internacionals més cinc estudiants de la Universitat de Girona (UdG), que hi accediran a través del programa de voluntariat impulsat pel club blanc-i-vermell i el Servei d’Esports de la UdG per afavorir la integració acadèmia, social i esportiva dels participants.

D’una banda, els estrangers jugaran al Girona mitjançant el programa de desenvolupament futbolístic que s’ha iniciat a través de l’acord amb la International Soccer Academy, una entitat que fa programes d’alt rendiment, i amb el qual s’ofereix l’oportunitat de compaginar estudis d’idiomes, especialment el català i el castellà, amb una experiència esportiva immersiva al club de Montilivi. Està destinat a majors de 18 anys i també inclou l’allotjament en una residència. De l’altra, els estudiants de la UdG -la universitat ha publicat les bases al seu web per poder-s’hi sumar i inclou la possibilitat de convalidar un crèdit ECTS de la carrera que estiguin cursant- donaran suport com a jugadors i voluntaris ambaixadors, compartint competició, entrenaments i experiències.

Tots els participants entrenaran seguint la metodlogia del Girona, compartint entrenadors, instal·lacions i dinàmica de treball amb els futbolistes de l’Acadèmia.

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«Aquest programa ens permet obrir Girona al món i, alhora, enriquir el nostre entorn amb joves que venen a aprendre, a competir i a compartir la seva passió pel futbol», va assegurar el director general, Ignasi Mas-Bagà, en la nota explicativa publicada pel Girona. «Oferir a jugadors internacionals la possibilitat de conèixer la nostra metodologia i integrar-se a la nostra realitat esportiva és una manera d’estendre els valors del Girona més enllà del nostre territori», va afegir.

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