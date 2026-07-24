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El Girona i Stuani: l'amor tot ho venç

El Girona i Stuani estan encaminats a mantenir la seva bonica relació, després de la voluntat de les dues parts per renovar el contracte

Stuani celebra un gol en un partit del curs passat.

Stuani celebra un gol en un partit del curs passat. / David Borrat/EFE

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Tatiana Pérez

Tatiana Pérez

Girona

Virgili ja va descobrir abans de Crist que «l’amor tot ho venç». «Cedim nosaltres també a l’amor», afegia el poeta romà a Les bucòliques. Això és precisament el que han fet el Girona i Cristhian Stuani. El club blanc-i-vermell i el davanter uruguaià han acabat de parlar després de setmanes negociant el nou contracte, cadascú amb el seu particular punt de vista, i estan encaminats a mantenir la seva bonica relació defensant per damunt de tot que les dues parts desitgen la renovació. En cas d’arribar a un l’acord, el màxim golejador de la història del Girona continuaria una temporada més a Montilivi, fins al 30 de juny de 2027, i, tenint en compte que a l’octubre farà 40 anys, aquesta podria significar la fi de la seva carrera com a futbolista professional.

Stuani es troba com a agent lliure des de fa gairebé un mes, temps en què ha mantingut el silenci fins aquesta mateixa setmana. «Com no recordar-ho... (i dues emoticones de cors blanc-i-vermells)», va escriure el xarrúa al seu compte d’X compartint una publicació de la Lliga Hypermotion, l’actual categoria dels gironins després del descens, en la qual es recordava que ja fa nou anys des que el Girona va incorporar Stuani i que «hi ha fitxatges que canvien la història d’un club». El missatge, d’allò més revelador tenint en compte que a dia d’avui el davanter uruguaià no és jugador del Girona a l’espera de l’acord per a la renovació, venia acompanyat d’un vídeo amb els seus gols al play-off de la temporada 2021-22 que van representar l’ascens a Primera Divisió.

Però Stuani és molt més que totes les dianes que ha marcat. És el «pal de paller», com bé li deia Míchel Sánchez. Els millors anys de la història del Girona no s’entendrien sense ell.

El juliol de 2017, Stuani va convertir-se en nou jugador del Girona coincidint amb la primera etapa del club a Primera Divisió. Tenia 30 anys i venia procedent del Middlesbrough anglès, a priori, per tres temporades. El davanter per al debut a la màxima categoria del futbol estatal mai hauria imaginat el que suposaria aquella decisió, ni el pes que tindria en les futures que prendria. Aquí, al costat de la seva inseparable família, hi ha trobat el seu lloc al món. On millor ho fa fet com a futbolista i també on més feliç ha sigut, malgrat els desenganys amb els dos descensos que ha patit. On s’ha fet gran, amb tot el significat de la paraula.

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Stuani celebra un gol la temporada del debut a Primera.

Stuani celebra un gol la temporada del debut a Primera. / Salvador Sas/EFE

Capità de l’equip, Stuani va sentir una immensa responsabilitat en el darrer partit de lliga del curs passat quan es va consumar el descens de la Lliga EA Sports. Des d’aquell moment, el davanter uruguaià va tenir més clar que mai que volia continuar a Montilivi i acabar d’esprémer el seu futbol per tornar el Girona a Primera. Així també ho volia el club, el qual va confirmar oficialment que li havia ofert la renovació. En el futbol, però, influeixen molts factors i s’han necessitat setmanes de negociacions per acabar al punt d’inici: el desig de les dues parts que Stuani continuï al Girona.

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