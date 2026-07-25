El Girona topa amb Sivera i encaixa la primera derrota de la pretemporada (0-1)
Tots els jugadors disponibles, menys Andreev, tenen minuts en l’últim amistós que posa el punt final a l’estada a la Vall d’en Bas
El Girona ha completat aquest matí l’estada de pretemporada al Royalverd Training Center de la Vall d’en Bas amb un amistós contra l’Alabès (0-1), que també s’està preparant per a l’inici de la lliga just al costat, a Torremirona (Navata). El nivell ha pujat considerablement en tractar-se d’un rival de Primera Divisió i els de Quique Álvarez, que estrenaven la primera equipació, han disputat un partit competit en el qual Sivera i el pal de la porteria contrària, com solia passar la temporada passada, han evitat el gol gironí. El porter del conjunt vitorià s’ha lluit amb nombroses aturades, sobretot, a Vanat i Lass. A l’últim minut, Álvaro García, jugador del planter de l’Alabès, que estava pressionant, ha vist porteria en la sortida d’un córner per decidir la primera derrota blanc-i-vermella de l’estiu.
Vanat ha tornat a reaparèixer amb l’equip un cop superada la lesió, que li va fer perdre’s l’últim tram de lliga sense poder ajudar amb els seus gols i patint el descens des de fora, i ha jugat tota la primera part. Continua sense ser-hi, en canvi, el seu compatriota Tsygankov. Bé, hi és, però va a part i no participa amb el grup a l’espera de resoldre el seu futur. L’extrem, com d’altres, no vol quedar-se a Segona Divisió. Aquest encontre tampoc l’ha pogut jugar Izan per unes molèsties a l’adductor esquerre, ni Gazzaniga, Portu, Dawda i Asprilla que segueixen el seu procés de recuperació; mentre que Morante s’ha hagut de retirar al minut 16 per un problema a la zona angonal.
Tret d’Andreev, porter del filial, tots els jugadors diponibles han pogut gaudir de minuts. En aquest sentit, David López ha tornat a l’eix de la defensa després de renovar i comptar amb més sessions d’entrenament que no pas dimecres passat a Olot. Abans que entrés al tram final, Francés ha liderat l’equip des del darrere, assumint responsabilitat, donant ordres i sentint-se molt més còmode a la posició de central que quan havia de jugar de lateral. També ha destacat Van de Beek, molt participatiu en les accions d’atac, conscient que aquest curs li toca agafar els galons. Abel Ruiz, per la seva part, ha comptat amb l’última mitja hora de joc en què ha passat desapercebut. Com Pyshchur. L’ucraïnès ha enviat un cop de cap al travesser i poca cosa més. Ara mateix, desentona amb la resta dels seus companys. Els jugadors del Girona tornaran cap a casa després de dinar i tindran el cap de setmana lliure un cop finalitzada l’estada a la Garrotxa.
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