Jastin torna per quedar-se: "No em plantejo cap lloc que no sigui el Girona"
L'extrem lleidatà és titular contra l'Alabès un cop recuperat de la lesió que va patir mentre estava cedit a l'Andorra
Jastin ha tornat per quedar-se. L'extrem lleidatà, de 22 anys, s'ha posat a disposició de Quique Álvarez aquesta pretemporada per intentar convèncer-lo que mereix un lloc al primer equip, després de debutar-hi la temporada 2023-24 (a Primera Divisió) i haver de marxar cedit l'any passat a l'Andorra (a Segona Divisió) per tenir continuïtat i poder créixer a l'elit. El jove jugador ha comptat amb els primers minuts de joc aquest matí en l'amistós contra l'Alabès (0-1) -que ha servit per posar el punt final a l'estada a la Vall d'en Bas-, demostrant que ja està del tot recuperat de la lesió que va patir el passat mes d'abril a l'isquiotibial dret. Així mateix ho ha confirmat al final de l'encontre. "Personalment, he tingut unes sensacions força bones. Vinc d'estar quatre mesos aturat per una lesió bastant dura i llarga, i m'he sentit bé", ha assegurat.
Se sent còmode amb l'equip. "Estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé. Estem bastant contents, encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem", ha dit a causa de la derrota a l'últim minut del partit. "L'stage ens ha servit, sobretot, per fer grup i conèixer l'equip. L'objectiu és treballar, saber què ha de fer cadascú per millorar ell mateix i millorar l'equip. Avui no hem pogut treure la victòria, però estem contents del treball. Al final, és pretemporada i és per arribar a punt a la lliga", ha valorat de l'estada al Royalverd Training Center. D'aquestes primeres setmanes a les ordres de Quique Álvarez, Jastin ha extret que l'entrenador vol un Girona "valent i amb personalitat. Quan toca jugar, es juga. Quan toca l'altre futbol, doncs l'altre futbol. Hem de fer-ho fàcil i endavant". I el de Lleida s'hi veu formant-ne part al cent per cent. "Em plantejo aquest any per fer un pas endavant i poder ajudar més a l'equip. Vull ser més constant, sense lesions i tot això. Si és al Girona, millor que millor. Estic content", ha dit. Repreguntat sobre el seu futur, ho ha reafirmat: "No em plantejo cap altre lloc que no sigui el Girona aquesta temporada. Soc aquí, focalitzat en allò meu. És tot el que puc dir". Té contracte fins al 2027, la qual cosa significa que el club haurà de treballar en la renovació d'un futbolista que forma part de l'Acadèmia des de l'any 2019.
En aquest sentit, Jastin ha afegit que "el descens és un cop dur per al club i els jugadors. Si ens haguéssim quedat a Primera, jo hauria lluitat per tenir el meu lloc i a Segona igual. Potser és menys categoria i hi ha menys nivell, però m'he de guanyar el lloc igualment". En el seu cas, també s'imagina un Girona amb Minsu i ell a les bandes d'atac. "La veritat és que amb Minsu em complemento molt bé. Són molts anys junts, crec que aquesta és la cinquena temporada. Tinc una connexió especial amb ell, així que m'agradaria molt jugar un a cada banda o un per dins o el que sigui. M'agradaria molt jugar amb ell". Pel que ha percebut al vestidor, comenta, "la gent està focalitzada en l'objectiu del Girona, que és pujar a Primera. No pensen en si marxen o no. Tothom està amb les coses clares per ser aquí".
Subscriu-te per seguir llegint
- Un xoc frontal deixa tres ferits, un d'ells crític, a la C-66 a Sant Julià de Ramis
- Compte: Hisenda aclareix quines transferències entre familiars han de tributar
- Detenen dos homes per intentar estafar bars i restaurants amb l'engany del canvi de bitllets a Ripoll
- Aquestes pel·lícules en cinta VHS poden donar-te fins a 3.600 euros
- La gran decisió de Cubarsí
- El Girona i Stuani: l'amor tot ho venç
- Un incendi en un aparcament obliga a tallar la llum i evacuar diversos locals del carrer Migdia
- Necrològiques del 24 de juliol de 2026