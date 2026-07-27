El Girona FC, pendent dels lesionats i amb amistosos a l’horitzó
Morante, amb molèsties a l’engonal, és la baixa més recent de l’equip, que demà passat jugarà un partit contra el Castelló abans de rebre l'Arsenal aquest dissabte
Això no s’atura. La pretemporada continua devorant dies del calendari mentre l’inici de la Lliga s’acosta de mica en mica i sense fer soroll. Amb dues setmanes i mitja de treball a les cames i tres amistosos completats (amb resultats de tota mena), el Girona continua capitalitzant el treball del dia a dia a la posada a punt de la plantilla a la gespa i, sobretot, a la feinada que encara hi ha per fer als despatxos. L’equip torna avui als entrenaments després de gaudir ahir d’un diumenge de festa i ho fa amb un parell de partits més a tocar: aquest dimecres contra el Castelló (18:30 a la Ciutat Esportiva) i dissabte amb l’Arsenal coincidint amb la 49ª edició del Trofeu Costa Brava (8 de la tarda a Montilivi).
Proves exigents, sobretot la segona, que Quique Álvarez haurà d’afrontar amb els efectius que tingui disponibles i alguns interrogants. D’una banda, perquè la plantilla està encara per fer. En aquest àmbit, hi ha força deures: entre els qui encara han de marxar (o perquè no tenen cabuda o perquè prefereixen fer les maletes abans que posar-se la granota de treball i pencar a Segona), i aquells que encara han d’arribar (fitxatges se’n necessiten, i no pas pocs) i renovar (l’anunci d’Stuani està al caure). I per altra banda, perquè la infermeria ha obert les seves portes i ja comença a tenir-hi convidats. L’últim a passar-s’hi és Iván Morante, un dels pocs nouvinguts d’aquest estiu. El migcampista només va aguantar un quart d’hora dissabte en l’amistós contra l’Alabès, abans de ser substituït per Fran Beltrán. Va patir una dolència a l’engonal i està per veure fins a quin punt l’afectarà o si podrà ja reincorporar-se a la feina sense problemes. Dissabte tampoc va jugar Izan González, en aquest cas per unes molèsties a l’adductor.
No són els únics amb problemes físics. Gazzaniga es va perdre els dos darrers partits de preparació per una lesió al maluc, mentre que també continuen els seus respectius processos de recuperació Dawda, Portu i Asprilla. Capítol a part per a Tsygankov, que segueix treballant al marge, però en aquest cas perquè el seu futur (així ho vol ell) passa per deixar Montilivi
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