El bus a Montilivi els dies de partit del Girona serà de pagament
El club anuncia que aquesta temporada el bitllet ja no serà de franc: costarà 1'5 euros el senzill i 2 si és d'anada i tornada
Els aficionats del Girona continuaran tenint la possibilitat de pujar amb autobús a Montilivi els dies de partit. Per vuitena temporada consecutiva, el club organitza aquest servei que, enguany però, no serà de franc per als usuaris. Fins ara, el Girona havia finançat íntegrament el cost d'un servei que a partir d'aquest curs serà de pagament. L'entitat blanc-i-vermella explica que continuarà assumint una part important del servei ofert per TEISA, però que tindrà un cost d'1'5 euros per viatge i de 2 si el bitllet és d'anada i tornada.
Els dies de partit, el recorregut dels vehicles mantindrà l'itinerari habitual i començarà davant dels Jutjats de Girona. La parada de Mas Gri es manté tot i que l'aparcament dissuasiu no està disponible arran de les obres que s'hi fan. Com a alternativa, es podrà estacionar a la zona comercial situada ben bé a davant. En la prèvia dels partits, el Girona compatirà a xarxes socials els horaris i els busos que estan adaptats amb rampa.
De cares dissabte, pel Torneig Costa Brava, el servei començarà a les 18:00, amb sortides cada quart d'hora des dels Jutjats.
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