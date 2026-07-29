Vanat marca la diferència en l’empat del Girona contra el Castelló (3-3)
Els de Quique Álvarez igualen en el primer amistós contra un rival de la mateixa categoria
L'ucraïnès fa dos gols de bella factura i confirma que pot ser determinant si es queda a la plantilla
El Girona ha respost aquest vespre en el primer test contra un rival de la mateixa categoria. Els de Quique Álvarez han empatat davant el Castelló en un partit ben boig i ple d’alternatives en què s’ha avançat, ha sabut patir i estar per darrere en el marcador per acabar igualant. Res de l’altre món, que ningú s’enganyi, però ja és un bon què veure Vanat marcant dos gols, Minsu desequilibrant, Holmes agafant jerarquia i, fins i tot, Bryan Gil marcant de falta. Al final s’ha empatat en un partit clàssic d’estiu amb errades i gols. Era el de menys. A partir d’aquí, tot continua igual d’incert, perquè ningú sap quants dels futbolistes que han jugat avui hi seran hi seran el dia 16 davant el Leganés en el debut o el dia 6 de setembre contra l’Sporting, ja amb el mercat tancat. El Girona creix i se n’ha sortit bé avui; dissabte contra l’Arsenal serà una altra història.
Encara amb els equips prenent mides al terreny de joc, s’ha produït un fet històric. Quan tan sols s’havien jugat cinc minuts, Bryan Gil ha obert el marcador. La notícia no ha estat pas el gol de l’andalús, que algun -pocs- n’ha fet, sinó perquè ha estat de falta directa, quelcom que sí que feia anys que no passava. Una anècdota que ha servit per animar el partit d’entrada. La primera ha deixat una bona aturada de Krapyvtsov a Vlak abans que Raúl Sánchez empatés al llindar de la mitja hora amb un xut creuat molt precís. L’intent de resituar Abel Ruiz de mitjapunta no funcionava i tampoc Bryan Gil i, encara menys, Misehouy desbordaven pels extrems mentre Dawda feia la guerra pel seu compte. Tot plegat ha acabat amb càstig en forma de segon gol del Castelló abans de la mitja part obra de l’ex del Llagostera, Álvaro García.
Iván Martín ha estat l’únic que ha repetit en una segona part d’allò més ensopida. Sí que Minsu i Vanat han donat un altre aire a l’atac gironí, i l’ucraïnès ha resolt a la perfecció un contracop iniciat per Francés (m.67). A les acaballes del partit, Vanat ha tornat a aparèixer per fer el tercer i confirmar que pot ser -si s’acaba quedant- un davanter de molts quirats per Segona Divisió. Encara hi ha hagut temps, tanmateix, perquè el Castelló evités la victòria gironina quan Nieto ha aprofitat una badada general en defensa per empatar.
GIRONA: Krapyvtsov, Gibi, Àlex Moreno, David López, Antal, Fran Beltrán, Iván Martín, Bryan Gil, Dawda, Abel Ruiz i Misehouy. Segona part:Puig, Arnau, Badia, Francés, Júnior Holmes, Lass, Iván Martín (m.63, Pyschur) , Minsu, Vanat i Van de Beek i Sarasa.
CASTELLÓ: Saipi, Pablo Santiago, Lucas Alcázar, Mellot, Sienra, Vlak, Álvaro Martín (m.33, Doué), Gala, Camara (m.33, Álvaro García), Bellari i Raúl Sánchez. També van jugar:Juanjo Nieto, Alberto, José Albert, Rêgo, Barri, Fran Castillo, Jakobsen, Douglas, Iñigo Córdoba i Nzanza.
GOLS: 1-0, m.5, Bryan Gil; m.32, Raúl Sánchez; 1-2, m.39, Álvaro García; 2-2, m.67, Vanat;3-2, m.85, Vanat;3-3, m.87, Nieto.
ÀRBITRE:Sergi Rimbau Guillaumes. Va amonestar Gala (Castelló).
ESTADI:Ciutat Esportiva de Vilablareix. Porta tancada.
Subscriu-te per seguir llegint
- El Consorci de les Gavarres compra una finca de 70 hectàrees amb una gran concentració d'espècies d'interès
- La calor i les llargues hores d'espera provoquen les crítiques dels figurants d'«Enredados»
- Mor al Trueta una dona de 76 anys ferida en l’accident frontal de Viladamat
- Un empordanès pujarà 60 vegades al Puig Neulós per la seva dona, que té esclerosi múltiple
- Cotitza durant 45 anys i es jubila amb 1.600 euros: “Hi ha joves que cobren més que jo”
- L'aterratge d'un helicòpter a la Platja Gran de Palamós obre el debat sobre els accessos d'emergència
- El millor aliment per al cor, segons la cardiòloga Magdalena Perelló: «Abaixa la pressió arterial, redueix el colesterol i combat la inflamació»
- Vilablareix posa la següent fita a Cubarsí: «Torna amb la Champions»