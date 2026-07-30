L’Arsenal durà el primer ple del nou curs a Montilivi
El Girona informa que s’han exhaurit les entrades generals del Trofeu Costa Brava d’aquest dissabte i només queden les localitats VIP
No serà a la Champions com l’última vegada, però la visita de l’Arsenal a Montilivi continua causant furor fins i tot amb el Girona a Segona Divisió. El club blanc-i-vermell ha informat aquest migdia que s’han exhaurit les entrades generals del 49è Trofeu Costa Brava-150 Aniversari d’Estrella Damm d’aquest dissabte, dia 1 d’agost a les 20.00 h, i només queden disponibles les localitats VIP.
El partit contra el conjunt gunner representarà també la presentació del nou Girona de Quique Álvarez davant l’afició en un estadi que farà el primer ple de la temporada 2026-27 amb menys capacitat respecte el curs passat per la retirada de la grada supletòria del Gol Sud. Alhora, s’espera la presència de nombrosos turistes de diferents nacionalitats que estan passant les vacances a la Costa Brava en plena temporada alta i aprofitaran per veure de prop bon futbol amb el campió de la Premier i subcampió de la Lliga de Campions de reclam.
Els de Mikel Arteta, que es van imposar per 1-2 en l’anterior visita, jugaran davant el Girona el seu primer amistós de la pretemporada, amb el Trofeu Costa Brava en joc; mentre que per als gironins aquest serà el cinquè encontre que disputen abans de començar la lliga. Els resultats dels de Quique Álvarez són dos empats amb l’Al-Qadsiah (0-0) i el Castelló (3-3), una victòria davant l’Olot (1-3) i una derrota contra l’Alabès (0-1).
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