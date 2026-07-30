Retiren la graderia supletòria del Gol Sud de Montilivi
L’estadi es posa a punt per rebre la visita de l’Arsenal dissabte en el Trofeu Costa Brava
Sens cap mena de dubte, el partit estrella d’aquest estiu no va ser el d’ahir contra el Castelló ni el de fa dos dissabtes davant l’Alabès, de Primera Divisió. La gran cita pels aficionats del Girona aquesta pretemporada serà dissabte a Montilivi contra l’Arsenal. Sí, el campió de la Premier League i subcampió de la Lliga de Campions, torna a l’estadi, un any i mig després per participar en el Trofeu Costa Brava (20:00). Una cita, que esportivament no tindrà absolutament res a veure amb la d’aquell 29 de gener del 2025 de la Champions League i per la qual el club fa dies que treballa. En aquest sentit, dissabte l’estadi ja no comptarà amb la graderia supletòria del Gol Sud, que ahir s’estava acabant de desmuntar en una mesura decidida pel club arran del descens de categoria.
Serà l’estrena del nou curs a Montilivi i, per això, el club vol tenir-ho tot a punt per rebre uns aficionats que van plorar la darrera vegada que van assistir a l’estadi, amb el descens contra l’Elx (1-1). En aquest sentit, a banda, de retirar la graderia supletòria més petita -les de Gol Nord i Preferent sí que es mantenen- Montilivi també ha canviat la cara. Bé, la façana. Així, han desaparegut les cares dels jugadors del primer equip que hi havia a la zona exterior de la tribuna. Ni Joel Roca, ni Tsygankov, ni Ounahi, ni Francés, ni Stuani ni cap altre. Ara, només hi ha lloc per a l’escut i els patrocinadors.
Mentrestant, l’Arsenal continua posant-se a punt a les insta·lacions del Camiral, a Caldes de Malavella, antiga base d’operacions del Girona. En aquest sentit, els brasilers, Gabriel Magalhaes i Gabriel Martinelli podrien arribar aquesta setmana i ser a temps de tenir minuts dissabte en el partit a Montilivi.
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